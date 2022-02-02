МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу
Киев не намерен предоставлять неподконтрольным территориям Донбасса особый статус и право вето, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 2 февраля интервью газете Rzeczpospolita.
«Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны, — заявил Кулеба, отвечая на вопрос, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям, который даст им право блокировать стратегические решения киевских властей. — Не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето».
Он отметил, что на Украине проводят «очень глубокую» реформу, направленную на децентрализацию страны, однако по-прежнему готовы работать над реализацией минских соглашений. «Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности», — добавил министр.
Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были подписаны в сентябре 2014 г. Их утвердила трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ при участии глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Речь в них идет в том числе о децентрализации власти на Украине путем принятия закона об особом статусе так называемых «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», находящихся под контролем ДНР и ЛНР, и досрочных местных выборах на этих территориях.
В феврале 2015 г. на саммите в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) были подписаны вторые минские соглашения. Одним из ключевых положений было обязательство Киева провести конституционную реформу, ключевым элементом которой должна была стать децентрализация власти и расширение полномочий органов местного самоуправления. Контроль над ДНР и ЛНР должен был перейти к Киеву после местных выборов. Предполагалось, что этот процесс завершится после всеобъемлющего политического урегулирования. Выборы так и не состоялись: президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что они возможны только при условии, если граница с Россией вернется под контроль киевских властей, что противоречит логике минских соглашений.
Ранее, 31 января, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью агентству The Associated Press, что реализация соглашений приведет к уничтожению Украины. Он также предостерег западные страны от давления на Киев, чтобы принудить его к выполнению соглашений.