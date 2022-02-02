В Совфеде заявили о провале миссии Джонсона на встрече с Зеленским

Ситуация вокруг Украины стала обостряться осенью прошлого года на фоне публикаций западных СМИ, в частности Bloomberg, о том, что Россия наращивает военный контингент возле границ республики и якобы собирается вторгнуться туда. Несмотря на заявления Кремля и Министерства иностранных дел, что страна перемещает войска только по своей территории, проводит учения и не собирается нападать на кого-либо, Вашингтон, НАТО и ряд европейских стран продолжили говорить о существующей угрозе со стороны Москвы. При этом на самой Украине в конце января информацию о готовящейся войне с Россией опровергли. В частности, Зеленский на пресс-конференции 28 января сказал, что эскалации ситуации в настоящее время на наблюдается.