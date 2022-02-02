В Совфеде заявили о провале миссии Джонсона на встрече с Зеленским
«[Миссия] провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — заявил сенатор.
Он указал, что Джонсон и Зеленский говорили о поставках оружия, возможности размещения дополнительных «воинских контингентов», санкциях против России, невозможности выполнять минские соглашения при якобы сложившейся «внешней агрессии», а также о необходимости сдерживать Москву на фоне будто бы «неминуемой войны».
В противовес Косачев привел встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Политики обсудили энергетическую безопасность и обеспечение бесперебойных поставок газа в Европу, борьбу с пандемией коронавируса и вакцины, развитие трансъевропейской транспортной инфраструктуры. По мнению сенатора, миротворческая миссия Орбана удалась, так как главный «посыл» встречи с Путиным заключался в том, что развитие сотрудничества ведет к снижению конфронтации.
Обе встречи состоялись 1 февраля. Косачев предположил, что по ее итогам Запад обвинит венгерского премьер-министра «в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности» и скажет, что российский президент хочет «взорвать Европу изнутри». При этом переговоры на Украине назовут «шансом к миру».
Ситуация вокруг Украины стала обостряться осенью прошлого года на фоне публикаций западных СМИ, в частности Bloomberg, о том, что Россия наращивает военный контингент возле границ республики и якобы собирается вторгнуться туда. Несмотря на заявления Кремля и Министерства иностранных дел, что страна перемещает войска только по своей территории, проводит учения и не собирается нападать на кого-либо, Вашингтон, НАТО и ряд европейских стран продолжили говорить о существующей угрозе со стороны Москвы. При этом на самой Украине в конце января информацию о готовящейся войне с Россией опровергли. В частности, Зеленский на пресс-конференции 28 января сказал, что эскалации ситуации в настоящее время на наблюдается.