Премьер-министр Великобритании прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Украина 24».
Телеканал напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс не смогла посетить республику, так как ее тест на коронавирус оказался положительным. Как отмечают «РИА Новости», Джонсон контактировал с ней, но его пресс-служба ранее заверила, что визит в Киев состоится, если ПЦР-тест премьер-министра покажет отрицательный результат.
На сайте премьер-министра Великобритании сказано, что Джонсон отправился на Украину ввиду растущей напряженности на ее границе с Россией. В Лондоне отметили, что сейчас там сосредоточено более 100 000 российских солдат, а президент России Владимир Путин неоднократно «выдвигал требования ограничить право Украины на членство в НАТО и самооборону».
Ранее Джонсон и Зеленский встречались в октябре 2020 г. Тогда политики договорились активизировать двусторонние отношения между Великобританией и Украиной в области обороны и торговли, а также укреплять политическое сотрудничество. 13 января этого года в ходе телефонной беседы они договорились продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами для сдерживания «российской агрессии».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.