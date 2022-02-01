Газета
Политика

Премьер-министр Великобритании прибыл в Киев

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Украина 24».

Телеканал напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс не смогла посетить республику, так как ее тест на коронавирус оказался положительным. Как отмечают «РИА Новости», Джонсон контактировал с ней, но его пресс-служба ранее заверила, что визит в Киев состоится, если ПЦР-тест премьер-министра покажет отрицательный результат.

На сайте премьер-министра Великобритании сказано, что Джонсон отправился на Украину ввиду растущей напряженности на ее границе с Россией. В Лондоне отметили, что сейчас там сосредоточено более 100 000 российских солдат, а президент России Владимир Путин неоднократно «выдвигал требования ограничить право Украины на членство в НАТО и самооборону».

Ранее Джонсон и Зеленский встречались в октябре 2020 г. Тогда политики договорились активизировать двусторонние отношения между Великобританией и Украиной в области обороны и торговли, а также укреплять политическое сотрудничество. 13 января этого года в ходе телефонной беседы они договорились продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами для сдерживания «российской агрессии».

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. 

Ранее по теме: Путин и Джонсон проведут телефонный разговор для обсуждения ситуации вокруг Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных