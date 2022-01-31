Путин и Джонсон проведут телефонный разговор для обсуждения ситуации вокруг Украины

Кремль и российское Министерство иностранных дел многократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Тем не менее США и Евросоюз регулярно предупреждают о санкциях, которые введут против России за нападение на республику. Так, ранее сегодня стало известно о новом британском пакете санкций против России. Великобритания готовит запрет на въезд для физических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей, а также блокировку активов энергетических компаний в случае эскалации ситуации на Украине, сообщила The Times.