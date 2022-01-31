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Путин и Джонсон проведут телефонный разговор для обсуждения ситуации вокруг Украины

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным до своего визита на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцелярии премьера.

«Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом [России Владимиром] Путиным сегодня днем», — сообщил представитель правительства. Джонсон ранее отмечал, что во время телефонного разговора с российским президентом хочет добиться «деэскалации» напряженности на российско-украинской границе. Он добавил, что любое «вторжение» на украинскую территорию «будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России».

25 января Джонсон заявил, что готов еще раз поговорить с Путиным о ситуации на Украине. Предыдущий телефонный разговор политиков состоялся 13 декабря 2021 г. Он отмечал, что Россия нацелена на то, чтобы не дать НАТО приблизиться к ее границам. В этом контексте «российское вторжение» на Украину было бы «контрпродуктивным».

Кремль и российское Министерство иностранных дел многократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Тем не менее США и Евросоюз регулярно предупреждают о санкциях, которые введут против России за нападение на республику. Так, ранее сегодня стало известно о новом британском пакете санкций против России. Великобритания готовит запрет на въезд для физических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей, а также блокировку активов энергетических компаний в случае эскалации ситуации на Украине, сообщила The Times.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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