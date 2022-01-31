В Кремле призвали США отказаться от «раскручивания истерики» вокруг Украины

Осенью 2021 г. западные СМИ, в частности Bloomberg, начали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины и якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. При этом Кремль и Министерство иностранных дел множество раз говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать, но проводит учения на своей территории и перемещает в рамках нее войска по собственному усмотрению. Несмотря на это Вашингтон неоднократно выступал с заявлениями о существовании реальной угрозы вторжения России на Украину. В частности, официальный представитель Белого дома Дженифер Псаки 25 января сказала, что США видят, как российские военные к чему-то готовятся на границе с Украиной.