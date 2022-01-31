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В Кремле призвали США отказаться от «раскручивания истерики» вокруг Украины

Ведомости

Кремль призывает США и их союзников отказаться от «истерики», которую те раскручивают вокруг ситуации с Украиной, потому что подобная информационная кампания пагубно влияет на ситуацию в республике, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Он отметил, что американские СМИ на протяжении последних нескольких месяцев выпускают большое число непроверенных, искаженных, заведомо ложных или провокационных сведений о ситуации на Украине.

«Истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине», — сказал он, добавив, что жители республики на фоне этого чуть не собирают «фронтовые мешки».

«Это и есть та самая обратная сторона — очень пагубная, очень вредная сторона той кампании, которую сейчас проводит Вашингтон. И мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Осенью 2021 г. западные СМИ, в частности Bloomberg, начали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины и якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. При этом Кремль и Министерство иностранных дел множество раз говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать, но проводит учения на своей территории и перемещает в рамках нее войска по собственному усмотрению. Несмотря на это Вашингтон неоднократно выступал с заявлениями о существовании реальной угрозы вторжения России на Украину. В частности, официальный представитель Белого дома Дженифер Псаки 25 января сказала, что США видят, как российские военные к чему-то готовятся на границе с Украиной.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников выступил с заявлением, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, тогда как нечто подобное могло бы говорить о готовящемся наступлении на республику. Он подчеркнул, что на сегодняшний день угрозы нападения нет. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии эскалации ситуации в стране. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и в республике идет война, но это не так. Глава государства подчеркнул, что паника стране сейчас не нужна. Также он добавил, что высказывания западных политиков о том, что на Украине скоро может начаться война, дорого обходятся республике.

Ранее по теме: Зеленский пошел против США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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