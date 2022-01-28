Зеленский заявил об отсутствии роста напряженности между Украиной и Россией
Эскалации в отношениях между Украиной и Россией в сравнении с началом года не наблюдается, заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции.
«Сегодня мы не видим больше эскалации по сравнению с тем, как было раньше. Да, увеличилось количество военных, но я говорил об этом еще в начале 2021 года, когда речь шла о военных учениях Российской Федерации», — сказал он. «Я не считаю, что сейчас ситуация более напряженная, чем тогда, во время учений, когда она была тоже очень острая», — добавил президент.
Зеленский отметил, что из-за публикаций в СМИ у Великобритании, Германии, Франции, Литвы и других западных партнеров создается ощущение, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так. Глава государства подчеркнул, что паника стране сейчас не нужна.
Он также указал на заявления некоторых западных политиков, которые уже напрямую говорят, будто завтра на Украине может начаться война. Имена конкретных личностей Зеленский не назвал. При этом он отметил, что подобные высказывания дорого обходятся Украине, потому что провоцируют панику в том числе на финансовом рынке, тогда как республике, наоборот, необходимо стабилизировать экономику.
В то же время Зеленский не исключил, что в будущем эскалация может произойти. Однако Киев говорит об этом уже восемь лет, напомнил политик.
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел (МИД) множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории, не собираясь ни на кого нападать. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что материалы о возможном вторжении на Украину появлялись в СМИ и раньше, но до сих пор ничего подобного не произошло.
Несмотря на это, США и Евросоюз стали говорить о жестких санкциях, которые последуют для России при вторжении на Украину. На фоне этого главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила, что война между странами может привести к дополнительному подорожанию энергоносителей в мире и разгону инфляции. МИД Австрии предупреждал, что Европа сильно зависит от российских энергоносителей, поэтому введение санкций после против страны может негативно отразиться на ней самой.
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с заявлением, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику. Он подчеркнул, что на сегодняшний день угрозы нападения не существует. Кроме того, 24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Киев не видит оснований утверждать, будто Россия устроит полномасштабное наступление на Украину.
Однако в Белом доме не согласились с этим. Его официальный представитель Дженифер Псаки 25 января сказала, что Вашингтон видит подготовку российских военных к чему-то на границе с Украиной. НАТО на этом фоне начал наращивать свое присутствие в Восточной Европе.
Вчера директор департамента информации и печати МИДа России Алексей Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Он подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у страны нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными» и обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации.