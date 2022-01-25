МВФ предупредил о подорожании энергоносителей в случае конфликта России и Украины

В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса на самом ликвидном европейском хабе TTF находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м. Затем цены снизились, но остались заметно выше прошлогодних уровней. Сегодня в 19.59 мск стоимость фьючерса на газ с поставкой в феврале составила почти $1110 за 1000 куб. м.