МВФ предупредил о подорожании энергоносителей в случае конфликта России и Украины
Вооруженный конфликт между Россией и Украиной приведет к дополнительному подорожанию энергоносителей в мире и ускорению инфляции, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в эфире Bloomberg TV.
«У нас повсюду наблюдается рост инфляции из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт может только усилить ее. Так что это серьезный риск», — сказала она.
Кроме того, существует риск повышения инфляционных ожиданий населения, которые также подстегнут потребительские цены вверх, добавила Гопинат. Она отметила, что потенциальный конфликт между Россией и Украиной станет «серьезной проблемой» для мировой экономики.
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Москва множество раз говорила, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса на самом ликвидном европейском хабе TTF находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м. Затем цены снизились, но остались заметно выше прошлогодних уровней. Сегодня в 19.59 мск стоимость фьючерса на газ с поставкой в феврале составила почти $1110 за 1000 куб. м.
Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent на открытии сегодняшних торгов составила $84,99 за баррель. При этом 19 января его цена впервые с октября 2014 г. превысила $89 за баррель. Мартовский фьючерс нефти WTI в тот же день приближался к $88 за баррель, что также является рекордом с октября 2014 г.