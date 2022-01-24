«Газпром» сообщил о рекордном падении запасов газа в Европе и на Украине
«С 11 января 2022 г. уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату», — сказано в сообщении.
Так, 22 января объем активного газа в европейских ПХГ был на 26%, или 14,9 млрд куб. м, меньше, чем годом ранее. Оттуда отобрали 71,8% газа, закачанного в летний сезон, или 34,3 млрд куб. м. Уровень заполненности немецких ПХГ упал до 41,8%.
Заполненность ПХГ Украины 22 января составила 12,1 млрд куб. м, что также является минимальным уровнем, отметил «Газпром». Данное значение на 44,6%, или 9,7 млрд куб. м, меньше, чем годом ранее. «На сегодня запасы в ПХГ Украины «провалились» уже ниже 12 млрд куб. м», — отметили в российской компании.
При этом «Газпром» добавил, что 18 января был зафиксирован новый суточный рекорд по поставкам российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC.
Сегодня биржевые цены на газ в Европе впервые за три недели превысили $1100 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE. Так, стоимость фьючерса на газ с поставкой в феврале на самом ликвидном европейском хабе TTF к 16.11 мск поднялась до $1108 за тысячу кубометров. С начала торгового дня котировки выросли более чем на 19%. В последний раз цена газа превышала отметку $1100 за 1000 куб. м 4 января.
14 января словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину снизились более чем наполовину в годовом выражении. В ноябре 2021 г. «Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Также компания не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа.
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре заявил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, сейчас маршрут Ямал — Европа не используется, так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.