«Газпром» сообщил о рекордном падении запасов газа в Европе и на Украине

Сегодня биржевые цены на газ в Европе впервые за три недели превысили $1100 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE. Так, стоимость фьючерса на газ с поставкой в феврале на самом ликвидном европейском хабе TTF к 16.11 мск поднялась до $1108 за тысячу кубометров. С начала торгового дня котировки выросли более чем на 19%. В последний раз цена газа превышала отметку $1100 за 1000 куб. м 4 января.