Генсек НАТО обвинил «Газпром» в манипуляциях на газовом рынке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с позицией главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который заявил, что «Газпром» манипулирует европейским рынком газа.
«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля, <…> что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком», — сказал Столтенберг на пресс-конференции 18 января (цитата по ТАСС).
Во вторник, 18 января, биржевые цены на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF упали ниже $900 за тысячу кубометров. В течение прошлой недели котировки колебались в диапазоне $825–$1130 за 1000 куб. м. В начале прошлого года торги начались в районе $230 за тысячу куб. м.
С начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину упали более чем на 50%. «Газпром» с ноября не бронирует дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы Украины, а также перестал резервировать мощности газопровода «Ямал – Европа». Эта магистраль с конца прошлого года работает в реверсном режиме, прокачка осуществляется из Германии в Польшу.
Глава МЭА Бироль заявил 12 января, что «сильная напряженность» наблюдается на европейском газовом рынке именно из-за действий «Газпрома». Он отметил, что российский холдинг сократил спотовые продажи в Европу несмотря на то, что цены по долгосрочным контрактам значительно ниже текущих уровней цен на бирже, причем это совпало по времени с обострением геополитической ситуации на Украине. По мнению Бироля, «Газпром» мог бы при желании увеличить поставки как минимум на треть от текущих объемов.
В Евросоюзе в прошлом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом, в том числе со стороны руководства Польши и Швеции, а также депутатов Европарламента. В «Газпроме» обвинения назвали беспочвенными. Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит газа в Европе был спровоцирован в том числе отказом от системы долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре говорил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.
Действия «Газпрома» в период европейского газового кризиса изучает Еврокомиссия. В минувший четверг замглавы ЕК Маргрете Вестагер сказала, что ведомство пока не сделало никаких заключений о наличии нарушений со стороны компании, однако еще ожидает от нее ответа на свои вопросы. Ранее Еврокомиссия признала, что «Газпром» в полном объеме выполнил свои контрактные обязательства перед потребителями в ЕС в 2021 г.