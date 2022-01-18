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Генсек НАТО обвинил «Газпром» в манипуляциях на газовом рынке

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с позицией главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который заявил, что «Газпром» манипулирует европейским рынком газа.

«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля, <…> что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком», — сказал Столтенберг на пресс-конференции 18 января (цитата по ТАСС).

Во вторник, 18 января, биржевые цены на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF упали ниже $900 за тысячу кубометров. В течение прошлой недели котировки колебались в диапазоне $825–$1130 за 1000 куб. м. В начале прошлого года торги начались в районе $230 за тысячу куб. м.

Такая ситуация на рынке наблюдается на фоне рекордного истощения запасов в европейских подземных хранилищах (ПХГ). Накануне «Газпром» сообщил, что по состоянию на 15 января этот показатель был на 25% ниже прошлогоднего уровня, составив 46,9 млрд куб. м.

С начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину упали более чем на 50%. «Газпром» с ноября не бронирует дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы Украины, а также перестал резервировать мощности газопровода «Ямал – Европа». Эта магистраль с конца прошлого года работает в реверсном режиме, прокачка осуществляется из Германии в Польшу.

Глава МЭА Бироль заявил 12 января, что «сильная напряженность» наблюдается на европейском газовом рынке именно из-за действий «Газпрома». Он отметил, что российский холдинг сократил спотовые продажи в Европу несмотря на то, что цены по долгосрочным контрактам значительно ниже текущих уровней цен на бирже, причем это совпало по времени с обострением геополитической ситуации на Украине. По мнению Бироля, «Газпром» мог бы при желании увеличить поставки как минимум на треть от текущих объемов.

В Евросоюзе в прошлом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом, в том числе со стороны руководства Польши и Швеции, а также депутатов Европарламента. В «Газпроме» обвинения назвали беспочвенными. Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит газа в Европе был спровоцирован в том числе отказом от системы долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре говорил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.

Действия «Газпрома» в период европейского газового кризиса изучает Еврокомиссия. В минувший четверг замглавы ЕК Маргрете Вестагер сказала, что ведомство пока не сделало никаких заключений о наличии нарушений со стороны компании, однако еще ожидает от нее ответа на свои вопросы. Ранее Еврокомиссия признала, что «Газпром» в полном объеме выполнил свои контрактные обязательства перед потребителями в ЕС в 2021 г.

Ранее по теме: «Газпром» намерен в арбитраже заставить Польшу доплатить за газ с 2017 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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