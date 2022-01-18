Генсек НАТО обвинил «Газпром» в манипуляциях на газовом рынке

Глава МЭА Бироль заявил 12 января, что «сильная напряженность» наблюдается на европейском газовом рынке именно из-за действий «Газпрома». Он отметил, что российский холдинг сократил спотовые продажи в Европу несмотря на то, что цены по долгосрочным контрактам значительно ниже текущих уровней цен на бирже, причем это совпало по времени с обострением геополитической ситуации на Украине. По мнению Бироля, «Газпром» мог бы при желании увеличить поставки как минимум на треть от текущих объемов.