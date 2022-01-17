«Газпром» оценил уровень запасов газа в европейских и украинских ПХГ

При этом в период с 1 по 15 января текущего года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 41,1% (на 3,7 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным показателем 2021 г. и составил 5,4 млрд куб. м. Компания нарастила поставки в Болгарию на 48,6%, в Турцию на 0,3% и в Боснию и Герцеговину на 7,3%. «Компания поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами», — подчеркнули в «Газпроме».