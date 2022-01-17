«Газпром» оценил уровень запасов газа в европейских и украинских ПХГ
Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 15 января составляют 46,9 млрд куб. м, что ниже прошлогоднего уровня на 15,6 млрд куб. м, или на 25%, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
«На 15 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 62,6% от объема газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составляет всего 46,9 млрд куб. м, что на 1,091 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату», — говорится в сообщении компании в Telegram.
В свою очередь, запасы газа в украинских ПХГ сократились до 12,6 млрд куб. м — это на 44,2% (на 10 млрд куб. м) ниже показателя прошлого года и на 2,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.
При этом в период с 1 по 15 января текущего года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 41,1% (на 3,7 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным показателем 2021 г. и составил 5,4 млрд куб. м. Компания нарастила поставки в Болгарию на 48,6%, в Турцию на 0,3% и в Боснию и Герцеговину на 7,3%. «Компания поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами», — подчеркнули в «Газпроме».
За этот же период — с 1 по 15 января 2022 г. — компания увеличила поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 3,7% (на 0,6 млрд куб. м). Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за первую половину января в полтора раза выше аналогичного показателя прошлого года.
Всего с начала года и до 15 января «Газпром», согласно предварительным данным, добыл 23,1 млрд куб. м газа — это на 2,1% (на 0,5 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.