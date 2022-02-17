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Президент Татарстана предложил продлить льготную ипотеку до 2024 года

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Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить льготную ипотечную программу на приобретение жилья в новостройке «Господдержка 2020» до 2024 г., сообщается на сайте главы республики. С таким предложением политик выступил на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» в Москве, председателем которого был вице-премьер Марат Хуснуллин.

Минниханов напомнил, что в 2021 г. объем ввода жилья в России составил рекордные 92,6 млн кв. м. При этом президент страны Владимир Путин поручил к 2030 г. достигнуть показателя в 120 млн кв. м. Для этого необходимо обеспечить спрос на новостройки, отметил глава Татарстана. Инструментом для достижения данной цели, по его словам, является льготная программа ипотеки.  

«В связи с чем предлагается продлить действие программы до 2024 г. для всех категорий граждан, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также рассмотреть возможность увеличения суммы кредита с 3 млн до 6 млн руб.», — сказал Минниханов. Также он предложил распространить программу на индивидуальное жилье. По мнению главы региона, это сдержит темпы подорожания недвижимости на первичном рынке.

Правительство запустило программу «Господдержка 2020» в апреле 2020 г., чтобы поддержать строительную отрасль и население на фоне пандемии коронавируса. Изначально мера позволяла взять ипотеку на жилье в новостройках по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. — для остальных регионов. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако затем ее продлили.

На фоне увеличения спроса на недвижимость и как следствие ускорения темпов подорожания жилья правительство пересмотрело условия программы. Ставку повысили до 7%, а предельный размер ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов. Сейчас мера действует до 1 июля 2022 г.

Против продления «Господдержки 2020» неоднократно высказывался Центральный банк. В частности, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 февраля назвала темпы выдачи ипотеки в России несбалансированными и заявила о необходимости снизить их. Регулятор предлагал сохранить льготную меру лишь частично — для определенных регионов или категорий граждан.

14 февраля Хуснуллин сообщил, что правительство разработало отдельные меры поддержки ипотечного кредитования для каждого региона России. По его словам, инициативы будут иметь социальную направленность. В частности, они коснутся категорий граждан, наиболее нуждающихся в поддержке, например молодых семей.

Ранее по теме: Хуснуллин анонсировал адресные ипотечные программы для каждого региона

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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