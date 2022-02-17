Президент Татарстана предложил продлить льготную ипотеку до 2024 года

Правительство запустило программу «Господдержка 2020» в апреле 2020 г., чтобы поддержать строительную отрасль и население на фоне пандемии коронавируса. Изначально мера позволяла взять ипотеку на жилье в новостройках по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. — для остальных регионов. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако затем ее продлили.