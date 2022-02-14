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Финансы

Хуснуллин анонсировал адресные ипотечные программы для каждого региона

Ведомости

Правительство разработало отдельные меры поддержки ипотечного кредитования для каждого региона России, рассказал в интервью на канале «Россия 24» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что льготная программа «Господдержка 2020», запущенная в апреле 2020 г. и действующая до 1 июля 2022 г., позволила кабмину детально изучить особенности рынка каждого субъекта. Так, в некоторых регионах спрос на жилье опережает предложение, в других — обратная ситуация. 

«Сейчас мы подготовили меры комплексно для каждого региона. То есть не общие для всех, а где-то надо снижать ипотеку, где-то, наоборот, надо ничего пока не поддерживать, где, например, и так много на рынке предлагается жилья. Поэтому новые меры поддержки мы, безусловно, будем предлагать», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что новые меры точно будут иметь социальную направленность. В частности, они коснутся категорий граждан, наиболее нуждающихся в поддержке, например молодых семей.

Ранее, 11 февраля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о несбалансированности темпов ипотечного кредитования в России. Их необходимо замедлить, подчеркнула она тогда. Глава ЦБ неоднократно высказывалась о необходимости изменить условия льготной программы «Господдержка 2020», сделав меру адресной — распространив на отдельные регионы или категории населения.

28 января ЦБ сообщил, что за 2021 г. российские банки выдали населению ипотечных кредитов на общую сумму в 5,7 трлн. Это стало историческим рекордом и на 30% превысило показатель 2020 г., который также был максимальным. На фоне этого выросла стоимость жилья в России. По оценке сервиса по поиску недвижимости «Циан», за 2021 г. квадратный метр жилья в новостройках России в городах с населением от 500 000 человек подорожал на 33% до 102 300 руб.

Ранее по теме: Набиуллина заявила о несбалансированности темпов ипотечного кредитования в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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