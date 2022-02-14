Хуснуллин анонсировал адресные ипотечные программы для каждого региона

28 января ЦБ сообщил, что за 2021 г. российские банки выдали населению ипотечных кредитов на общую сумму в 5,7 трлн. Это стало историческим рекордом и на 30% превысило показатель 2020 г., который также был максимальным. На фоне этого выросла стоимость жилья в России. По оценке сервиса по поиску недвижимости «Циан», за 2021 г. квадратный метр жилья в новостройках России в городах с населением от 500 000 человек подорожал на 33% до 102 300 руб.