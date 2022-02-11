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Финансы

Набиуллина заявила о несбалансированности темпов ипотечного кредитования в России

Ведомости

Темпы ипотечного кредитования сейчас не сбалансированы и приводят к подорожанию жилья, так что их необходимо замедлить, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Темпы развития ипотеки не являются сейчас сбалансированными, на наш взгляд. Такие темпы как раз были одним из ключевых факторов роста цен на жилье. Поэтому они должны быть меньше», — сказала она. 

Набиуллина выразила надежду на то, что денежно-кредитная политика ЦБ и изменение условий льготной ипотечной программы помогут снизить темпы жилищного кредитования в стране. В частности, сегодня регулятор второй раз подряд повысил ключевую ставку на 1 п. п. Теперь она достигла рекордных с апреля 2017 г. 9,5% годовых. Обычно вслед за ключевой растут банковские ставки по кредитам и депозитам. 

Набиуллина неоднократно высказывалась о необходимости изменить условия льготной программы «Господдержка 2020», сделав меру адресной — распространив на отдельные регионы или категории населения. Программу запустили в апреле 2020 г., чтобы поддержать граждан и строительный рынок на фоне пандемии. Изначально мера позволяла взять ипотеку на новое жилье по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов.

На фоне высокого спроса на недвижимость и как следствие ускоренных темпов подорожания жилья правительство с 1 июля 2021 г. изменило условия программы. Теперь ставка составляет 7% годовых, а предельный размер ссуды — 3 млн руб. для всех регионов. Пока мера действует до июля 2022 г. 

По подсчетам аналитиков сервиса по поиску недвижимости «Циан», за прошлый год квадратный метр жилья в новостройке России в городах с населением от 500 000 человек подорожал на 33% до 102 300 руб. Показатель доступности жилья на вторичном рынке в городах-миллионниках России в 2021 г. упал до уровня 2015 г.

По оценке ЦБ, в 2022 г. жилье в России подорожает на 15-19%. В последующие два года показатели составят 14-18% и 12-16% соответственно, что позволит большему числу граждан взять ипотеку без накопления рисков для себя лично и для всей системы, отметила Набиуллина.

28 января ЦБ сообщил, что за 2021 г. российские банки предоставили населению ипотечные кредиты на общую сумму в 5,7 трлн. Это стало историческим рекордом и на 30% превысило показатель 2020 г., который тоже был максимальным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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