Набиуллина заявила о несбалансированности темпов ипотечного кредитования в России

Набиуллина выразила надежду на то, что денежно-кредитная политика ЦБ и изменение условий льготной ипотечной программы помогут снизить темпы жилищного кредитования в стране. В частности, сегодня регулятор второй раз подряд повысил ключевую ставку на 1 п. п. Теперь она достигла рекордных с апреля 2017 г. 9,5% годовых. Обычно вслед за ключевой растут банковские ставки по кредитам и депозитам.