«Циан» сообщил о подорожании новостроек в России за год на треть
Квадратный метр жилья в новостройке России в городах с населением от 500 000 человек за 2021 г. подорожал на 33% до 102 300 руб., говорится в исследовании сервиса по поиску недвижимости «Циан» (есть в распоряжении «Ведомостей»). В декабре показатель впервые преодолел порог в 100 000 руб., уточнили аналитики.
Отмечается, что в городах-миллионниках увеличение оказалось меньше среднего по стране — 29%. Таким образом, квадратный метр недвижимости в новостройке там можно купить примерно за 114 000 руб. В городах с населением от 500 000 до 1 млн жителей цены повысились на 38% до 93 000 руб. за квадратный метр.
Новостройки дорожали быстрыми темпами в первом полугодии 2021 г. — до изменения условий льготной программы «Господдержка 2020», говорится в исследовании. Правительство запустило данную меру поддержки населения и строительной отрасли в апреле 2020 г. Она позволяла взять кредит на 12 млн руб. для покупки строящейся недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и на 6 млн руб. в остальных регионах по ставке не выше 6,5% годовых. Это спровоцировало рост спроса и как следствие — цен. С июля власти пересмотрели условия программы: снизили размер ссуды до 3 млн руб. и подняли ставку до 7% годовых.
После этого темпы подорожания новостроек стали замедляться. Минимальный прирост цен в 2021 г. отмечен в сентябре, октябре и ноябре, заявили в «Циане». Повышение было в диапазоне 0,1-1,4%. Однако в декабре месячный прирост составил 3%, что чуть ниже значений марта-августа (рекорд в 4,3% был в июне). Это произошло на фоне предоставления продавцами собственных льготных программ субсидирования как альтернативы льготной ипотеке и ожидания населением дальнейшего подорожания жилья, пояснили эксперты.
Тем не менее «Господдержка 2020» — не единственная причина роста цен на новостройки, заявил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. «На стоимость влияют также все большее распространение эскроу-счетов, растущая строительная себестоимость, рост объявлений в продаже», — сказал он.
Наибольшее повышение стоимости квадратного метра недвижимости в новостройках зафиксировано в Сочи — 103,2% за год до 378 300 руб. Теперь это единственный, кроме Москвы, город России, где показатель превышает 300 000 руб. Жилье Краснодарского края дорожало более высокими темпами ввиду того, что оно стало востребованным активом для инвестиций у граждан в условиях закрытых границ. Кроме того, люди переезжали на территории с более теплым климатом во время дистанционного формата работы, пояснили эксперты.
В топ-5 по годовому приросту цен на новостройки вошли также Оренбург (+88% до 78 000 руб.), Краснодар (+73,7% до 124 400 руб.), Ярославль (+69,8% до 94 900 руб.) и Тольятти (+61,8% до 64 900 руб.). Среди городов — лидеров по росту цен оказались те, где на стоимость во многом влияет структура предложения, а именно — его небольшой объем, отметили в «Циане».
Единственным городом России, где цены на новостройки за год упали, стал Хабаровск. Показатель снизился на 5,1% до 97 500 руб. В Москве стоимость квадратного метра строящегося жилья повысилась на 29,8% до 302 000 руб., в Санкт-Петербурге — на 28% до 198 900 руб.
По прогнозу «Циана», в следующем году темпы подорожания новостроек будут в два раза ниже, чем в 2021 г. «Из-за изменившихся условий по льготной ипотеке лоты будут продаваться медленнее, а значит, и дольше находиться на рынке, что усиливает конкуренцию среди застройщиков и ведет к замедлению темпов роста цен. В следующем году мы ждем роста примерно в два раза ниже, чем в этом году: на уровне 12-15%», — рассказал Попов.