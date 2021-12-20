«Циан» сообщил о подорожании новостроек в России за год на треть

По прогнозу «Циана», в следующем году темпы подорожания новостроек будут в два раза ниже, чем в 2021 г. «Из-за изменившихся условий по льготной ипотеке лоты будут продаваться медленнее, а значит, и дольше находиться на рынке, что усиливает конкуренцию среди застройщиков и ведет к замедлению темпов роста цен. В следующем году мы ждем роста примерно в два раза ниже, чем в этом году: на уровне 12-15%», — рассказал Попов.