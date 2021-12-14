«Циан» сообщил о подорожании аренды квартир более чем на 20% за год

Подобное произошло на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых и запуска льготной программы на новостройки «Господдержка 2020», позволяющей оформить кредит под 6,5% на сумму до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для других регионов. Все это привело к росту спроса на жилье на фоне ограниченного предложения, что подтолкнуло цены вверх. Кроме того, с конца 2020 г. в России наблюдается ускорение инфляции, которая по итогам ноября составила рекордные с января 2016 г. 8,4% при цели в 4%. Сейчас ключевую ставку повысили до 7,5% годовых, а условия программы изменили: ставка по ней составляет 7%, а предельный размер ссуды — 3 млн руб. для всех субъектов страны.