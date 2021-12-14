«Циан» сообщил о подорожании аренды квартир более чем на 20% за год
Стоимость аренды квартиры с одной, двумя или тремя комнатами выросла в России в среднем более чем на 21% по итогам 2021 г., говорится в исследовании сервиса по поиску недвижимости «Циан» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Так, ставка аренды однокомнатной квартиры увеличилась на 21% за год, достигнув 20 400 руб. против 16 900 руб. в 2020 г. Сильнее всего — на 23% — подорожала двухкомнатная недвижимость — до 30 300 руб. после 24 600 руб. годом ранее. Трехкомнатную квартиру в России теперь можно снять в среднем за 45 800 руб., что на 20% превышает значение 2020 г.
Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов заявил, что резкий рост цен на аренду жилья связан с подорожанием недвижимости, которое наблюдается с прошлого года. Однако, если цены на покупку жилья росли, то на съем стагнировали. Ситуация стала выравниваться в сентябре, тогда же наблюдался резкий рост цен на аренду.
«На протяжении всего 2020 года и первой половины 2021 года формировался ценовой дисбаланс на смежных рынках. Новостройки и вторичка дорожали, причем этот рост стал рекордным с конца 2000-х годов. Цены на продажу квартир за год выросли более, чем на треть. Ставки аренды, напротив, стагнировали, что привело к дисбалансу цен. Только спустя полтора года ситуация стала выравниваться, что привело к резкому увеличению ставок аренды на фоне общей положительной ценовой динамики по другим сегментам», — рассказал эксперт.
Одним из лидеров по росту стоимости жилья в аренду стал Краснодар, рассказали в «Циан». Однокомнатные квартиры подорожали на 41,3%, до 22 600 руб. в месяц, двухкомнатные — на 40,4%, до 38 900 руб., трехкомнатные — на 19,3%, до 64 300 руб. Аналитики объяснили это популярностью удаленного формата работы, из-за которого некоторые россияне переехали в регионы с лучшим климатом. Кроме того, за год в этом городе рекордно — на 55,5% — выросли цены на вторичную недвижимость, что заставило арендодателей увеличить ставки.
Также в топ городов по темпам удорожания аренды вошли Москва и Санкт-Петербург. Стоимость съемной однокомнатной квартиры в аренду в столице повысилась на 33,9% за год, до 48 600 руб., двухкомнатной — на 35,1%, до 69 300 руб., трехкомнатной — на 16,3%, до 92 700 руб. В Санкт-Петербурге снять однокомнатное жилье можно за 32 500 руб. в месяц, что на 34,3% больше, чем год назад. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры выросли на 26,9 и 19,6% — до 53 300 и 73 900 руб. соответственно.
Единственным городом, где аренда подешевела, стал Волгоград: там цены на однокомнатные квартиры упали на 1,5% за год и составили 13 400 руб. Стоимость двух- и трехкомнатного жилья увеличилась на 5,3 и 6%, достигнув 21 900 и 29 800 руб. соответственно.
В сентябре председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса квадратный метр недвижимости в стране подорожал на 39% — это больше, чем за весь период с 2013 по 2020 г., в течение которого цены увеличились на 33%.
Подобное произошло на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых и запуска льготной программы на новостройки «Господдержка 2020», позволяющей оформить кредит под 6,5% на сумму до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для других регионов. Все это привело к росту спроса на жилье на фоне ограниченного предложения, что подтолкнуло цены вверх. Кроме того, с конца 2020 г. в России наблюдается ускорение инфляции, которая по итогам ноября составила рекордные с января 2016 г. 8,4% при цели в 4%. Сейчас ключевую ставку повысили до 7,5% годовых, а условия программы изменили: ставка по ней составляет 7%, а предельный размер ссуды — 3 млн руб. для всех субъектов страны.