Россия заняла 14 место в рейтинге стран с наибольшим ростом цен на жилье
Цены на жилье в России выросли в номинальном выражении (с учетом инфляции) на 14,6% в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. Страна оказалась на 14 месте среди государств с самыми высокими темпами удорожания недвижимости. Во втором квартале Россия была на 10 позиции, а по итогам прошлого года — на восьмом.
Лидером рейтинга стала Турция, где стоимость жилья за год повысилась на 35,5%. В топ-5 попали также Южная Корея (+26,4%), Новая Зеландия (+21,9%), Швеция (+20,3%) и Австралия (+18,9%). США оказались на шестом месте, недвижимость там подорожала к третьему кварталу на 18,7% в годовом выражении.
При этом в двух странах — Малайзии и Марокко — аналитики зафиксировали отрицательную динамику. Там цены на жилье сократились на 0,7 и 2,3% год к году соответственно. Менее чем на 1% подорожала недвижимость в Италии, на Кипре и в Индии.
В то же время аналитики отметили, что в некоторых странах темпы роста цен на жилье достигли пика и могут начать снижаться. «Несмотря на времена бума, есть признаки того, что темпы роста, возможно, достигли пика в некоторых частях света. В восемнадцати странах темпы ежегодного роста цен были умеренными между июнем и сентябрем этого года, среди них Новая Зеландия, США и Великобритания. Здесь повышение процентных ставок, изменения в налогах на недвижимость и проблемы доступности способствуют замедлению темпов роста», — сказано в докладе.
В среднем цены на жилье в мире к третьему кварталу выросли на 9,4% в годовом выражении. При этом доля государств, где ежегодный рост цен выше 10%, сейчас составляет 48% по сравнению с 13% в начале пандемии, отметили эксперты.
В сентябре председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса квадратный метр недвижимости в стране подорожал на 39% — это больше, чем за весь период с 2013 по 2020 г., в течение которого цены увеличились на 33%.
Это произошло на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых и запуска льготной программы на новостройки «Господдержка 2020», позволяющей оформить кредит под 6,5% на сумму до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для других регионов. Все это привело к росту спроса на жилье на фоне ограниченного предложения, что подтолкнуло цены вверх. Кроме того, с конца 2020 г. в России наблюдается ускорение инфляции, которая по итогам ноября составила рекордные с января 2016 г. 8,4% при цели в 4%.