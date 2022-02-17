Депутаты предложили ввести спецкредиты для уязвимых заемщиков

«Давайте поработаем над критериями такого кредита. Это позволит перенаправить тех граждан, которые из МФО под 290% отправятся под 50-70% в банки. Если у нас цель снизить нагрузку на наших граждан-заемщиков, я думаю, она будет поддержана в целом, только нам нужно выработать критерии, давайте над этим поработаем», — сказал Сенин.