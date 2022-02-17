Депутаты предложили ввести спецкредиты для уязвимых заемщиков
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил Банку России ввести специальный банковский кредит для уязвимых заемщиков, позволяющий им избежать обращения в микрофинансовые организации (МФО) и таким образом получить средства под более низкую ставку, сообщает «Интерфакс».
В настоящий момент МФО могут выдавать гражданам займы под 365% годовых, или 1% в день. 22 ноября прошлого года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий снижение показателя до 292% годовых, или 0,8% в день. Однако подобные изменения принципиально не меняют ситуацию, заявил депутат Владимир Сенин, тогда как специальный кредит в банке позволит оформить ссуду под 50-70% годовых.
«Давайте поработаем над критериями такого кредита. Это позволит перенаправить тех граждан, которые из МФО под 290% отправятся под 50-70% в банки. Если у нас цель снизить нагрузку на наших граждан-заемщиков, я думаю, она будет поддержана в целом, только нам нужно выработать критерии, давайте над этим поработаем», — сказал Сенин.
О необходимости определения критериев для введения подобной «переходной категории потребительских кредитов» заявил в ответ на предложение Центробанк, уточнил депутат. В связи с этим парламентарии считают нужным проанализировать готовность банковского сектора к такой мере. Глава комитета Анатолий Аксаков добавил, что для введения подобных ссуд необходимо также проработать изменения регулирования деятельности банков.
Вдобавок депутаты предложили снизить ежедневную ставку по краткосрочным займам не до 0,8%, а до 0,5%, то есть примерно до 182,5% годовых. Однако ЦБ инициативу не поддержал, уточнил Сенин.