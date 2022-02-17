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Фьючерсы на золото подорожали до $1900 впервые с июня прошлого года

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Стоимость апрельских фьючерсов на золото в ходе торгов 17 февраля приблизилась к отметке в $1900 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex. Стоимость стала максимальной с июня 2021 г. 

На 20:02 по мск стоимость фьючерсов выросла на 1,46% по отношению к закрытию торгов 16 февраля и составила $1899 за тройскую унцию. 

Стоимость фьючерсов на золото растет на фоне геополитических новостей и обострения ситуации вокруг Украины. Одновременно с золотом растут и котировки нефти. 

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов 17 февраля торгуется на уровне $93 за баррель, мартовский фьючерс на нефть марки WTI — на уровне $92 за баррель. 

Цена российской нефти марки Urals в Средиземноморье 16 февраля превысила $99 за баррель впервые с начала сентября 2014 г., сообщило 17 февраля агентство Argus. Цена Urals в Северо–Западной Европе (CIF Rotterdam) составила $96,49 за баррель.

Ранее по теме: Стоимость барреля Urals вплотную приблизилась к $100

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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