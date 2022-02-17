Фьючерсы на золото подорожали до $1900 впервые с июня прошлого года
Стоимость апрельских фьючерсов на золото в ходе торгов 17 февраля приблизилась к отметке в $1900 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex. Стоимость стала максимальной с июня 2021 г.
На 20:02 по мск стоимость фьючерсов выросла на 1,46% по отношению к закрытию торгов 16 февраля и составила $1899 за тройскую унцию.
Стоимость фьючерсов на золото растет на фоне геополитических новостей и обострения ситуации вокруг Украины. Одновременно с золотом растут и котировки нефти.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов 17 февраля торгуется на уровне $93 за баррель, мартовский фьючерс на нефть марки WTI — на уровне $92 за баррель.
Цена российской нефти марки Urals в Средиземноморье 16 февраля превысила $99 за баррель впервые с начала сентября 2014 г., сообщило 17 февраля агентство Argus. Цена Urals в Северо–Западной Европе (CIF Rotterdam) составила $96,49 за баррель.