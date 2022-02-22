ЦБ предложил ограничить переводы нелегальным участникам рынка
Банк России предложил Госдуме подумать над ограничениями переводов в отношении нелегальных участников финансового рынка. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Юрий Исаев, выступая в нижней палате парламента, передает «Прайм».
«Мы вынуждены будем идти по пути ужесточения регулирования, связанного с переводом в адрес подобного рода историй. Я здесь вижу определенную возможность для синергии двух направлений: в рамках 115-ФЗ мы научились уже ограничивать переводы, в рамках истории с пирамидами и мошенничеством мы пока это делать не до конца умеем», — сказал он.
115-ФЗ регулирует положения о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
У Банка России существует перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, в том числе компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (нелегальные форекс-дилеры и проч.) Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории России должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер, поясняется на сайте ЦБ.