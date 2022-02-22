ЦБ предложил ограничить переводы нелегальным участникам рынка

«Мы вынуждены будем идти по пути ужесточения регулирования, связанного с переводом в адрес подобного рода историй. Я здесь вижу определенную возможность для синергии двух направлений: в рамках 115-ФЗ мы научились уже ограничивать переводы, в рамках истории с пирамидами и мошенничеством мы пока это делать не до конца умеем», — сказал он.