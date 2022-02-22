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Финансы

ЦБ предложил ограничить переводы нелегальным участникам рынка

Ведомости

Банк России предложил Госдуме подумать над ограничениями переводов в отношении нелегальных участников финансового рынка. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Юрий Исаев, выступая в нижней палате парламента, передает «Прайм».

«Мы вынуждены будем идти по пути ужесточения регулирования, связанного с переводом в адрес подобного рода историй. Я здесь вижу определенную возможность для синергии двух направлений: в рамках 115-ФЗ мы научились уже ограничивать переводы, в рамках истории с пирамидами и мошенничеством мы пока это делать не до конца умеем», — сказал он.

115-ФЗ регулирует положения о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

У Банка России существует перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, в том числе компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (нелегальные форекс-дилеры и проч.) Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории России должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер, поясняется на сайте ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных