Нацбанк Украины запретил проводить расходные операции по счетам россиян

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение в связи с начатой Россией военной операцией в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью таковой защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент сослался на то, что за военной помощью к Москве обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.