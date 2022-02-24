Нацбанк Украины запретил проводить расходные операции по счетам россиян
Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России, сообщил председатель регулятора Кирилл Шевченко.
«Национальный банк оперативно принял постановление, которым предусмотрено приостановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ.
НБУ принимает меры для сохранения стабильности финансовой системы, максимального обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры, добавил Шевченко. Среди прочих мер, реализованных регулятором:
- Ограничение на снятие наличных средств до 100 000 гривен в сутки. Это не касается зарплат и социальных выплат, а также предприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства и других отдельных случаев;
- Полный запрет на предоставление наличных в иностранной валюте. Это также не распространяется на вышеуказанные случаи;
- Приостановка работы валютного рынка Украины, кроме операций по продаже иностранной валюты клиентами;
- Закрепление официального курса валют по состоянию на 24 февраля;
- Введение моратория на осуществление трансграничных валютных платежей для всех, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства, а также отдельных случаев.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение в связи с начатой Россией военной операцией в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью таковой защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент сослался на то, что за военной помощью к Москве обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.
Путин подчеркнул, что оккупировать Украину в Москве не планируют, однако будут стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. После этого СNN сообщил о взрывах в нескольких крупнейших городах республики, в том числе в районе аэропорта Киева.