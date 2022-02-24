Газета
Финансы

Нацбанк Украины запретил проводить расходные операции по счетам россиян

Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России, сообщил председатель регулятора Кирилл Шевченко.

«Национальный банк оперативно принял постановление, которым предусмотрено приостановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ.

НБУ принимает меры для сохранения стабильности финансовой системы, максимального обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры, добавил Шевченко. Среди прочих мер, реализованных регулятором:

- Ограничение на снятие наличных средств до 100 000 гривен в сутки. Это не касается зарплат и социальных выплат, а также предприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства и других отдельных случаев;

- Полный запрет на предоставление наличных в иностранной валюте. Это также не распространяется на вышеуказанные случаи;

- Приостановка работы валютного рынка Украины, кроме операций по продаже иностранной валюты клиентами;

- Закрепление официального курса валют по состоянию на 24 февраля;

- Введение моратория на осуществление трансграничных валютных платежей для всех, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства, а также отдельных случаев.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение в связи с начатой Россией военной операцией в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью таковой защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент сослался на то, что за военной помощью к Москве обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.

Путин подчеркнул, что оккупировать Украину в Москве не планируют, однако будут стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. После этого СNN сообщил о взрывах в нескольких крупнейших городах республики, в том числе в районе аэропорта Киева.

Ранее по теме: ЦБ начал интервенции на валютном рынке на фоне падения рубля

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных