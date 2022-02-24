ЦБ назвал финансовые продукты с низкой потребительской ценностью
Банк России составил список финансовых продуктов с низкой, неочевидной или отсутствующей потребительской ценностью для клиентов, следует из доклада регулятора. В ЦБ считают, что содержание таких продуктов «не предполагает явной ценности для потребителя, а направлено на максимизацию дохода финансовой организации».
В перечень вошли четыре страховых инструмента, два банковских и два от микрофинансовых организаций, в том числе страхование жизни, коллективное страхование, исправление кредитной истории займами, страхование от потери багажа.
К основным недостаткам кредитного страхование жизни заемщика ЦБ относит большое количество исключений из страхового покрытия, существенно сокращающее его объем; единовременную оплату премии за весь период страхования; включение в договор страховых рисков, которые не служат цели обеспечения кредита и не влияют на условия кредита, а также сложную процедуру получения страховых выплаты.
Стоимость коллективных договоров страхования в разы больше их клиентской ценности, отмечает ЦБ. При досрочном погашении кредита или при одностороннем отказе клиента от договора оплата возвращается не всегда, а порой не учитывается в полной стоимости продукта.
Страхование от потери багажа является низкорисковым видом страхования, говорится в докладе. Некоторые коробочные страховые продукты (полисы с определенным набором наиболее распространенных рисков, фиксированными страховыми суммами и премией) покрывают небольшое количество рисков, а страховщик рассчитывает на их низкую активацию.
Неочевидную потребительскую ценность имеет исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом: в этом случае клиент не может распоряжаться кредитными средствами, поскольку они полностью или частично списываются в качестве платежа за выпуск или годовое обслуживание карты, обращает внимание ЦБ. Этот финансовый продукт не гарантирует, что кредитный рейтинг потребителя будет повышен и он в дальнейшем получит кредит, но при этом может негативно повлиять на кредитную историю в случае просрочки по обязательствам. Помимо банков, подобные финансовые продукты предлагают также микрофинансовые организации (МФО).
Снижение за плату процентной ставки, в свою очередь, может оказаться невыгодным для клиента, особенно при коротком сроке ссуды, поскольку возвращаемая сумма процентных платежей не превышает платы за ее оказание. Кроме того, кредитные организации не информируют об условиях досрочного погашения или отказа, говорится в документе.
МФО также предлагают за дополнительную плату отправлять сведения о договоре потребительского займа не в одно, а в несколько бюро кредитных историй, чтобы якобы улучшить оценку платежеспособности клиента. На самом деле для потребителя этот финансовый продукт ни на что не влияет, поскольку оценка платежеспособности зависит исключительно от платежной дисциплины заемщика.