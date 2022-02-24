ЦБ назвал финансовые продукты с низкой потребительской ценностью

Неочевидную потребительскую ценность имеет исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом: в этом случае клиент не может распоряжаться кредитными средствами, поскольку они полностью или частично списываются в качестве платежа за выпуск или годовое обслуживание карты, обращает внимание ЦБ. Этот финансовый продукт не гарантирует, что кредитный рейтинг потребителя будет повышен и он в дальнейшем получит кредит, но при этом может негативно повлиять на кредитную историю в случае просрочки по обязательствам. Помимо банков, подобные финансовые продукты предлагают также микрофинансовые организации (МФО).