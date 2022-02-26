Минфин объяснил снижение S&P кредитного рейтинга России геополитикой

Кроме того, агентство Moody's Investors Service поставило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в местной и иностранной валютах, находящийся на уровне Baa3, в список на пересмотр с возможностью понижения, передает РБК. До этого, в 2019 г., Moody's повысило рейтинг России со спекулятивного («мусорного») Ba1 до нижней ступени инвестиционного уровня – Baa3.