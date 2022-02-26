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Финансы

Минфин объяснил снижение S&P кредитного рейтинга России геополитикой

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Министерство финансов России прокомментировало понижение рейтинга РФ агентством S&P до BB+ с негативным прогнозом и решение Moody’s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения. Решения связаны с геополитическими факторами, заявили в ведомстве.

В Минфине также отметили, что финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем госдолга России.

«Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики», — говорится в заявлении Минфина.

26 февраля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВВ- до ВВ+ и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с ВВВ до ВВВ-.

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Агентство поместило кредитные рейтинги России в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. Это означает, что в течение 90 дней S&P может вновь понизить рейтинги страны.

Кроме того, агентство Moody's Investors Service поставило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в местной и иностранной валютах, находящийся на уровне Baa3, в список на пересмотр с возможностью понижения, передает РБК. До этого, в 2019 г., Moody's повысило рейтинг России со спекулятивного («мусорного») Ba1 до нижней ступени инвестиционного уровня – Baa3.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Этому предшествовало признание 21 февраля Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. Целью начатой военной операции Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После объявления о начале военной операции фондовый рынок России рухнул. Курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 89,6 руб. Евро рос до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.

25 февраля правительство в ходе совещания у премьер–министра Михаила Мишустина охарактеризовало экономическую и финансовую ситуацию в стране как устойчивую. Колебания курсов валют и биржевых котировок носят краткосрочный характер, отметил министр финансов Антон Силуанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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