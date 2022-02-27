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Финансы

Reuters сообщило о готовности SWIFT отключить ряд российских банков

Ведомости

Международная банковская система SWIFT готовится к отключению российских банков, попавших под западные санкции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Ранее о таком решении предупредили США и страны Европы.

«Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения деталей об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания», — говорится в заявлении SWIFT.

Источник в администрации США также сказал агентству, что Штаты и их союзники при составлении списка организаций, которые будут отключены от SWIFT, в первую очередь будут рассматривать находящиеся под санкциями США и Европы банки.

26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT и заморозить активы Центробанка.

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«Поскольку российские силы развязывают свои атаки на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать налагать на Россию огромные расходы. Расходы, которые еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и наших экономик», — цитирует агентство фон дер Ляйен.

По информации Reuters, будет создана группа для «выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, их яхт, особняков и любых доходов, полученных нечестным путем».

В воскресенье министры иностранных дел ЕС вновь обсудят пакет санкций против России, говорится в статье.

24 февраля после начала военной операции на Украине США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Президент США Джо Байден ранее на вопросы по поводу отключения России от SWIFT ответил отрицательно. «Санкции, которые мы наложили на банки, могут иметь более тяжелые последствия для них, чем [отключение от] SWIFT. Это всегда является опцией, но прямо сейчас — нет», — отметил президент США.

25 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников «принять незамедлительные действия против (использования в России) SWIFT для нанесения максимального урона президенту Путину».

США также рассматривают возможность введения санкций против Центробанка России из-за Украины, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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