Reuters сообщило о готовности SWIFT отключить ряд российских банков
Международная банковская система SWIFT готовится к отключению российских банков, попавших под западные санкции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Ранее о таком решении предупредили США и страны Европы.
«Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения деталей об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания», — говорится в заявлении SWIFT.
Источник в администрации США также сказал агентству, что Штаты и их союзники при составлении списка организаций, которые будут отключены от SWIFT, в первую очередь будут рассматривать находящиеся под санкциями США и Европы банки.
26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT и заморозить активы Центробанка.
«Поскольку российские силы развязывают свои атаки на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать налагать на Россию огромные расходы. Расходы, которые еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и наших экономик», — цитирует агентство фон дер Ляйен.
По информации Reuters, будет создана группа для «выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, их яхт, особняков и любых доходов, полученных нечестным путем».
В воскресенье министры иностранных дел ЕС вновь обсудят пакет санкций против России, говорится в статье.
24 февраля после начала военной операции на Украине США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
Президент США Джо Байден ранее на вопросы по поводу отключения России от SWIFT ответил отрицательно. «Санкции, которые мы наложили на банки, могут иметь более тяжелые последствия для них, чем [отключение от] SWIFT. Это всегда является опцией, но прямо сейчас — нет», — отметил президент США.
25 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников «принять незамедлительные действия против (использования в России) SWIFT для нанесения максимального урона президенту Путину».
США также рассматривают возможность введения санкций против Центробанка России из-за Украины, писал Bloomberg со ссылкой на источники.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.