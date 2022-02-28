ЦБ отменил часть торгов на Мосбирже
Утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже не будут проводиться с 1 по 5 марта, сообщила пресс-служба Центрального банка. Это означает, что торги будут идти с 10:00 до 18:45 мск, а не с 6:50 до 23:00, как раньше.
Сегодняшние торги на денежном и валютном рынках завершатся в 19:00 мск. Завтрашние торги на них же начнутся в 10:00 и закончатся в 19:00.
«Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», — говорится в заявлении регулятора.
Сегодня на фоне продолжающегося падения фондового рынка ЦБ запретил Мосбирже проводить торги ценными бумагами и деривативами. Откроются ли сделки в секциях фондового и срочного рынков, а также в секции рынка СПФИ (стандартизированные производные финансовые инструменты. — Прим. ред.) 1 марта, регулятор решит завтра до 9:00.
Сегодняшние торги на валютном и денежном рынках открылись рекордным падением рубля. Так, курс доллара составил 90 руб., евро — 101,192 руб. На пике 28 февраля показатели достигали 109,185 и 122 руб. соответственно. К 18:00 они снизились до 98,26 и 109,58 руб. соответственно, следует из данных Investing.com. Сайт Мосбиржи на данный момент недоступен.
Российский фондовый рынок стал падать в связи с военной операцией России в Донбассе, которая началась 24 февраля по решению президента страны Владимира Путина. Тогда курс доллара достиг рекордных на тот момент 89,6 руб., евро — максимальных с декабря 2014 г. 99,99 руб. Индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов.
В связи с этим Мосбиржа и СПБ биржа временно приостановили торги. ЦБ впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции, так что к повторному открытию площадок рубль немного укрепился, а индексы замедлили падение. Затем ЦБ ввел временный запрет на короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Мосбиржа стала проводить их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам.
В ночь на 27 февраля США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, что спровоцировало более сильное падение рубля 28 февраля. Меры ограничивают возможность регулятора проводить валютные интервенции, поддерживающие рубль, пояснили аналитики Райффайзенбанка.
По данным на 18 февраля, объем международных резервов ЦБ составлял $643,2 млрд. По последней отчетности регулятора на 30 июня 2021 г. (ЦБ публикует эти сведения с полугодовым лагом), наибольшая доля запасов — 32,3% — хранилась в евро, еще 21,7% — в золоте, 16,4% — в долларах, 13,1% — в юанях, 6,5% — в фунтах стерлингов, 10% (содержат иены, канадские, австралийские и сингапурские доллары) — в других валютах. Таким образом, санкции «замораживают» примерно половину резервов ЦБ.
В связи с этим правительство с 28 февраля ввело для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязанность продавать иностранную валюту в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров. Фактически таким образом ЦБ «делегировал» валютные интервенции компаниям, пояснили в Райффайзенбанке. Это должно оказать рублю дополнительную поддержку, считают аналитики.