Курс доллара падал ниже 90 рублей

На фоне обвала рубля из-за жестких экономических санкций, введенных западными странами в ответ на военную операцию России на Украине, ЦБ предпринял ряд мер для стабилизации финансовой ситуации и поддержки национальной валюты. В минувший четверг и пятницу регулятор проводил валютные интервенции, продав валюту в общей сложности на 103,6 млрд руб. В понедельник интервенции не проводились в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро.