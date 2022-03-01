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Финансы

Курс доллара падал ниже 90 рублей

Ведомости

Курс российского рубля во вторник, 1 марта, укрепился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. В первые минуты торгов доллар торговался выше 100 руб., однако к 10:24 мск стоил уже 89,085 руб. Курс евро на этот момент приблизился к отметке 100 руб. По состоянию на 10:36 мск доллар стоил 91,37 руб., евро — 102,6 руб.

Накануне курс российской валюты обвалился до исторического максимума на внебиржевом рынке Forex еще до открытия торгов на Мосбирже. Курс евро превысил 127 руб., доллар подскочил до 113,5 руб. Позже на открытии торгов на бирже доллар вырос до 99 руб., евро преодолел отметку в 100 руб. Площадка несколько раз раздвигала границы ценового коридора, к которым устремлялись курсы.

На фоне обвала рубля из-за жестких экономических санкций, введенных западными странами в ответ на военную операцию России на Украине, ЦБ предпринял ряд мер для стабилизации финансовой ситуации и поддержки национальной валюты. В минувший четверг и пятницу регулятор проводил валютные интервенции, продав валюту в общей сложности на 103,6 млрд руб. В понедельник интервенции не проводились в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро.

Ранее по теме: ЦБ не проводил валютные интервенции 28 февраля из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных