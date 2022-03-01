Курс доллара падал ниже 90 рублей
Курс российского рубля во вторник, 1 марта, укрепился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. В первые минуты торгов доллар торговался выше 100 руб., однако к 10:24 мск стоил уже 89,085 руб. Курс евро на этот момент приблизился к отметке 100 руб. По состоянию на 10:36 мск доллар стоил 91,37 руб., евро — 102,6 руб.
Накануне курс российской валюты обвалился до исторического максимума на внебиржевом рынке Forex еще до открытия торгов на Мосбирже. Курс евро превысил 127 руб., доллар подскочил до 113,5 руб. Позже на открытии торгов на бирже доллар вырос до 99 руб., евро преодолел отметку в 100 руб. Площадка несколько раз раздвигала границы ценового коридора, к которым устремлялись курсы.
На фоне обвала рубля из-за жестких экономических санкций, введенных западными странами в ответ на военную операцию России на Украине, ЦБ предпринял ряд мер для стабилизации финансовой ситуации и поддержки национальной валюты. В минувший четверг и пятницу регулятор проводил валютные интервенции, продав валюту в общей сложности на 103,6 млрд руб. В понедельник интервенции не проводились в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро.