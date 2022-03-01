SWIFT отключит подсанкционные российские банки после получения инструкций

США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков: ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк попал под более мягкие санкции: в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета, что лишит его возможности проводить транзакции в долларах. Его активы в США не замораживаются. Аналогичные меры против Сбербанка ввела Великобритания.