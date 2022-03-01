SWIFT отключит подсанкционные российские банки после получения инструкций
Отдельные российские банки, попавшие под санкции западных стран, будут отключены от межбанковской системы SWIFT после того, как та получит соответствующие юридические инструкции. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«Нам известно о совместном заявлении лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, в котором выражается их намерение ввести новые меры по ограничению доступа отдельных российских банков к нашим услугам по обмену финансовыми сообщениями», — заявила пресс-служба SWIFT.
В организации сообщили, что взаимодействуют с руководством указанных стран, чтобы понять, на какие кредитные организации будут распространяться эти меры, и отключат их от системы, как только получат юридические инструкции.
SWIFT — это частное сообщество, которое существует с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. Сегодня SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. Ранее принудительную блокировку доступа к SWIFT применяли в отношении банков Ирана, КНДР и Афганистана.
В ночь на 27 февраля США и Евросоюз объявили о готовности отключения от SWIFT ряда российских банков, уже попавших под санкции. При этом пока не ясно, о каких именно организациях идет речь. При необходимости эта мера затронет «и другие российские банки», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков: ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк попал под более мягкие санкции: в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета, что лишит его возможности проводить транзакции в долларах. Его активы в США не замораживаются. Аналогичные меры против Сбербанка ввела Великобритания.
Россия развивает собственный аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — с 2014 г., когда на Западе стало обсуждаться возможное отключение России от международной системы на фоне введения санкций из-за присоединения Крыма. В 2020 г. ежемесячный трафик СПФС составил 2 млн сообщений, а доля системы во внутрироссийском обмене финансовыми данными превысила 20,6%. По данным ЦБ, в настоящее время к ней подключена 331 организация.
Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что СПФС может заменить SWIFT, а российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, несмотря на санкции.