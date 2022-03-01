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Bloomberg назвал банки, которые могут отключить от SWIFT

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Европейский союз (ЕС) может отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, финальный список кредитных организаций может быть скорректирован после окончательного согласования с представителями правительств разных стран ЕС. Как уточняет издание, в перечень не вошли Сбербанк и Газпромбанк.

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. Сегодня SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. Ранее принудительную блокировку доступа к системе применяли в отношении банков Ирана, КНДР и Афганистана.

Сегодня SWIFT сообщила, что российские банки, попавшие под санкции западных стран, будут отключены от системы после того, как та получит соответствующие юридические инструкции. За эту меру выступили европейские государства, Великобритания, Канада и США.

Западные страны ввели санкции против России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета.

Ранее по теме: SWIFT отключит подсанкционные российские банки после получения инструкций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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