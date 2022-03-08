Binance заявила об остановке операций с картами Visa и Mastercard в России
Криптовалютная биржа Binance объявила о прекращении поддержки транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.
Ограничение начнет действовать со среды, 9 марта.
«Все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance», — говорится в сообщении. Кроме того, прекратится поддержка транзакций на территории России с картами Mastercard и Visa из других стран.
На фоне продолжающейся военной операции России на территории Украины некоторые криптовалютные площадки начали вводить ограничения в отношении россиян. Так, криптобиржа Qmall заблокировала аккаунты россиян и заморозила их активы на своей торговой платформе, BTC-Alpha и CEX IO прекратили работать с российскими пользователями, а платформа KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.
Binance и EXMO заявили, что не планируют проводить массовые блокировки пользователей из России, а закроют доступ к своим торговым платформам только лицам, включенным в санкционные списки. Coinbase и Kraken заявили, что также не планируют блокировать пользователей из России, однако могут быть вынуждены сделать это по требованию властей США и других стран.
С призывом заблокировать всех российских пользователей к криптобиржам обратился в конце февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он заявил, что важно заморозить не только счета политического руководства России, но и рядовых клиентов.