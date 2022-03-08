Binance заявила об остановке операций с картами Visa и Mastercard в России

Binance и EXMO заявили, что не планируют проводить массовые блокировки пользователей из России, а закроют доступ к своим торговым платформам только лицам, включенным в санкционные списки. Coinbase и Kraken заявили, что также не планируют блокировать пользователей из России, однако могут быть вынуждены сделать это по требованию властей США и других стран.