ЦБ объявил о новых мерах поддержки участников финансового рынка
Банк России вводит новые меры поддержки для участников финансового рынка — негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, говорится в заявлении регулятора.
Соответствующее письмо Центробанк разослал участникам рынка. Регуляторные требования адаптируются к новым экономическим условиям, а сроки исполнения предписаний увеличиваются, отмечает ЦБ.
Кроме того, отменяются меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями.
«В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера», — говорится в документе.
На фоне последствий антироссийских санкций после начавшейся на Украине военной операции правительство разработало ряд мер поддержки бизнеса. В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов.
Для поддержки экономики и граждан правительство разработало пакет изменений в законодательство, позволяющий кабмину оперативно перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на правительственном уровне. Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний. 5 марта ЦБ принял решение выделить дополнительно 500 млрд руб. банкам на льготные кредиты малому бизнесу.