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Финансы

ЦБ объявил о новых мерах поддержки участников финансового рынка

Ведомости

Банк России вводит новые меры поддержки для участников финансового рынка — негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, говорится в заявлении регулятора.

Соответствующее письмо Центробанк разослал участникам рынка. Регуляторные требования адаптируются к новым экономическим условиям, а сроки исполнения предписаний увеличиваются, отмечает ЦБ.

Кроме того, отменяются меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями.

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«В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера», — говорится в документе.

На фоне последствий антироссийских санкций после начавшейся на Украине военной операции правительство разработало ряд мер поддержки бизнеса. В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов.

Для поддержки экономики и граждан правительство разработало пакет изменений в законодательство, позволяющий кабмину оперативно перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на правительственном уровне. Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний. 5 марта ЦБ принял решение выделить дополнительно 500 млрд руб. банкам на льготные кредиты малому бизнесу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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