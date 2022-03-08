ЦБ объявил о новых мерах поддержки участников финансового рынка

Для поддержки экономики и граждан правительство разработало пакет изменений в законодательство, позволяющий кабмину оперативно перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на правительственном уровне. Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний. 5 марта ЦБ принял решение выделить дополнительно 500 млрд руб. банкам на льготные кредиты малому бизнесу.