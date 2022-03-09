Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от банков до 11 марта

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России. До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.