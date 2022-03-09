Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от банков до 11 марта
Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от российских участников платежной системы до 11 марта, следует из сообщения на сайте Visa.
При этом прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы будет прекращен с 10 марта, напоминает Visa.
Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России. До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.
В Центробанке пояснили, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции внутри страны по ним будут обрабатываться в Национальной системе платежных карт.
24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России в Донбассе.