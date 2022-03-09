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Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от банков до 11 марта

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Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от российских участников платежной системы до 11 марта, следует из сообщения на сайте Visa.

При этом прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы будет прекращен с 10 марта, напоминает Visa.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России. До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.

В Центробанке пояснили, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции внутри страны по ним будут обрабатываться в Национальной системе платежных карт. 

24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», СовкомбанкПромсвязьбанк и Новикомбанк. Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России в Донбассе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных