Frank Media: правительство обсуждает отмену налога на проценты по депозитам

Например, гражданин положил на депозит 1,4 млн руб. под 6,2% годовых. Тогда доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86 800 руб. (1,4 млн руб. х 6,2%). Необлагаемый процентный доход – 42 000 руб. (1 млн руб. х 4,2% – если предположить, что на 1 января 2021 г. ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб. (86 800 – 42 000), а сумма налога – 5824 руб. (44 800 х 13%). Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера – 42 000 руб.).