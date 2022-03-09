Frank Media: правительство обсуждает отмену налога на проценты по депозитам
Правительство России обсуждает отмену налога на проценты по депозитам, сообщает Frank Media со ссылкой на источники.
В частности, такое предложение было высказано на встрече Минфина с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 3 марта. Инициатором данного предложения стали Ассоциация банков России (АБР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил изданию, что ассоциация в начале марта направляла в правительство, Минфин, Банк России, РСПП предложение об отмене налогов на депозиты.
По данным источников издания, эта инициатива будет одобрена российскими властями и должна войти в пакет предложений по налоговому послаблению для граждан и бизнеса.
Обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам в 2020 г. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон. По нему налог на доход от банковских вкладов будет начислен по итогам 2021 г. с обязательством уплатить его до 1 декабря 2022 г.
Налог зависит от ключевой ставки, установленной Банком России, и может меняться один раз в год, разъясняли ранее в Федеральной налоговой службе.
Например, гражданин положил на депозит 1,4 млн руб. под 6,2% годовых. Тогда доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86 800 руб. (1,4 млн руб. х 6,2%). Необлагаемый процентный доход – 42 000 руб. (1 млн руб. х 4,2% – если предположить, что на 1 января 2021 г. ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб. (86 800 – 42 000), а сумма налога – 5824 руб. (44 800 х 13%). Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера – 42 000 руб.).