Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Набиуллиной
Кремлю неизвестно, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина якобы подала заявление об отставке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценку работе Центробанка, вот все, что я могу сказать», — отметил Песков.
О том, что Набиуллина якобы подала в отставку, ранее сообщил в Facebook бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, президент России Владимир Путин отказался ее уволить.
В декабре прошлого года Песков заявлял, что Путин неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и Набиуллиной в частности. Сам президент в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря оценил работу правительства и ЦБ в период пандемии как «удовлетворительную» и отметил, что «результаты положительные».
В конце февраля ЦБ столкнулся с санкциями. В ночь на 27 февраля западные власти приняли решение о заморозке активов ЦБ. В Кремле после этого заявили, что не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, писали «РИА Новости».