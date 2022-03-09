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Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Набиуллиной

Ведомости

Кремлю неизвестно, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина якобы подала заявление об отставке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценку работе Центробанка, вот все, что я могу сказать», — отметил Песков.

О том, что Набиуллина якобы подала в отставку, ранее сообщил в Facebook бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, президент России Владимир Путин отказался ее уволить.

В декабре прошлого года Песков заявлял, что Путин неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и Набиуллиной в частности. Сам президент в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря оценил работу правительства и ЦБ в период пандемии как «удовлетворительную» и отметил, что «результаты положительные».

В конце февраля ЦБ столкнулся с санкциями. В ночь на 27 февраля западные власти приняли решение о заморозке активов ЦБ. В Кремле после этого заявили, что не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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