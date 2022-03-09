Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Набиуллиной

В декабре прошлого года Песков заявлял, что Путин неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и Набиуллиной в частности. Сам президент в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря оценил работу правительства и ЦБ в период пандемии как «удовлетворительную» и отметил, что «результаты положительные».