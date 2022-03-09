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Финансы

Райффайзенбанк сделает все карты Visa и Mastercard для физлиц бессрочными

Ведомости

Все карты Visa и Mastercard, выпущенные Райффайзенбанком для физлиц, будут действовать бессрочно, клиентам не потребуется их перевыпускать, сообщает пресс-служба банка.

«Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно — ей можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте», — говорится в сообщении.

Газпромбанк, ВТБ, «МТС банк» и «Тинькофф банк» ранее также объявили, что сделают свои карты Visa и Mastercard бессрочными. Альфа-банк и Совкомбанк продлят срок действия всех карт Visa и Mastercard до 2028 г., Росбанк и МКБ — до 2030 г.

Российские банки начали продлевать действие уже выпущенных карт после того, как западные страны ввели санкции в ответ на военную операцию на Украине. Под ограничения попали в том числе поставки чипов импортного производства, которые используются для выпуска банковских карт.

По словам источников «Коммерсанта», проблема не только в том, что многие не решаются продавать чипы в Россию, но и в сложностях с оплатой и доставкой. В то же время чипы российского производства обходятся гораздо дороже импортных, поэтому банкам проще не перевыпускать карты, а попробовать переждать санкции.

На прошлой неделе Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны. При этом все карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в обычном режиме до истечения срока их действия, пояснил ЦБ. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции их не затрагивают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных