Райффайзенбанк сделает все карты Visa и Mastercard для физлиц бессрочными

На прошлой неделе Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны. При этом все карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в обычном режиме до истечения срока их действия, пояснил ЦБ. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции их не затрагивают.