Райффайзенбанк сделает все карты Visa и Mastercard для физлиц бессрочными
Все карты Visa и Mastercard, выпущенные Райффайзенбанком для физлиц, будут действовать бессрочно, клиентам не потребуется их перевыпускать, сообщает пресс-служба банка.
«Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно — ей можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте», — говорится в сообщении.
Газпромбанк, ВТБ, «МТС банк» и «Тинькофф банк» ранее также объявили, что сделают свои карты Visa и Mastercard бессрочными. Альфа-банк и Совкомбанк продлят срок действия всех карт Visa и Mastercard до 2028 г., Росбанк и МКБ — до 2030 г.
Российские банки начали продлевать действие уже выпущенных карт после того, как западные страны ввели санкции в ответ на военную операцию на Украине. Под ограничения попали в том числе поставки чипов импортного производства, которые используются для выпуска банковских карт.
По словам источников «Коммерсанта», проблема не только в том, что многие не решаются продавать чипы в Россию, но и в сложностях с оплатой и доставкой. В то же время чипы российского производства обходятся гораздо дороже импортных, поэтому банкам проще не перевыпускать карты, а попробовать переждать санкции.
На прошлой неделе Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны. При этом все карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в обычном режиме до истечения срока их действия, пояснил ЦБ. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции их не затрагивают.