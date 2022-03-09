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Финансы

Сбербанк вернет клиентам затраты на комиссию за снятие наличных за рубежом

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Сбербанк вернет клиентам комиссию, потраченную за снятие наличных за пределами России в период с 6 по 10 марта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Согласно данным на сайте Сбербанка, комиссия за снятие наличных в других банках может составлять 0,75-1%, но не менее 100-150 руб. В пресс-службе уточнили, что такие расходы вернутся на счета клиентов до 18 марта включительно.

Ранее платежные системы Visa и Masterсard заявили о приостановке работы в России. Это означает, что карты российских банков на этих системах за рубежом работать не будут. При этом внутри страны они продолжат функционировать. Это связано с тем, что все платежи на территории страны проходят через отечественную Национальную систему платежных карт (НСПК) и независимы от иностранных платежных решений.

При этом в ряде стран работают карты на российской платежной системе «Мир». Сейчас к ней подключены 10 государств: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Visa и Masterсard объявили о прекращении работы в России на фоне спецоперации, которую страна начала на Украине 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, операция направлена на защиту жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вдобавок Москва намерена осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее по теме: Что будет с российскими картами Visa и Mastercard

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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