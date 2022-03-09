Сбербанк вернет клиентам затраты на комиссию за снятие наличных за рубежом

Ранее платежные системы Visa и Masterсard заявили о приостановке работы в России. Это означает, что карты российских банков на этих системах за рубежом работать не будут. При этом внутри страны они продолжат функционировать. Это связано с тем, что все платежи на территории страны проходят через отечественную Национальную систему платежных карт (НСПК) и независимы от иностранных платежных решений.