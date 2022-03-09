ЦБ сообщил об отмене торгов ценными бумагами на Мосбирже 10 марта

Торги на фондовом рынке Мосбиржи закрыты с 28 февраля. Более того, с 5 по 8 марта включительно они не проводились во всех секциях площадки. 9 марта возобновились сделки на валютном и денежном рынках, а также на рынке облигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.