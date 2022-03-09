ЦБ сообщил об отмене торгов ценными бумагами на Мосбирже 10 марта
Основные торги на фондовом рынке Московской биржи 10 марта проходить не будут, сообщила пресс-служба Банка России.
«Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов. — Ред.)» — сказано в сообщении регулятора.
При этом 10 марта пройдут торги на валютном и денежном рынках, а также на рынке репо. Тем не менее они откроются позже стандартного времени — не в 7:00 мск, а в 10:00.
Торги на фондовом рынке Мосбиржи закрыты с 28 февраля. Более того, с 5 по 8 марта включительно они не проводились во всех секциях площадки. 9 марта возобновились сделки на валютном и денежном рынках, а также на рынке облигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.
ЦБ остановил торги ценными бумагами на Мосбирже на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.