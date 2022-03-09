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Финансы

ЦБ сообщил об отмене торгов ценными бумагами на Мосбирже 10 марта

Ведомости

Основные торги на фондовом рынке Московской биржи 10 марта проходить не будут, сообщила пресс-служба Банка России.

«Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов. — Ред.)» — сказано в сообщении регулятора.

При этом 10 марта пройдут торги на валютном и денежном рынках, а также на рынке репо. Тем не менее они откроются позже стандартного времени — не в 7:00 мск, а в 10:00.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи закрыты с 28 февраля. Более того, с 5 по 8 марта включительно они не проводились во всех секциях площадки. 9 марта возобновились сделки на валютном и денежном рынках, а также на рынке облигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

ЦБ остановил торги ценными бумагами на Мосбирже на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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