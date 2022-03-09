Путин разрешил направлять средства ФНБ на покупку российских акций и ОФЗ
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс России, которые позволяют размещать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах и акциях российских компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет об облигациях федерального займа (ОФЗ) и акциях российских эмитентов, не связанных с финансированием «самоокупаемых инфраструктурных проектов».
Госдума одобрила соответствующий правительственный законопроект в минувшую пятницу, 4 марта. На проведение покупок Минфин планирует направить до 1 трлн руб. из ФНБ. Для этих целей ведомство сможет привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн руб. Значительная его часть номинирована в валюте — в основном в евро. Долю долларовых активов правительство обнулило летом прошлого года.
Новая мера была призвана поддержать российский фондовый рынок, который пережил крупнейший обвал в своей истории после начала военной операции на Украине и последовавших западных санкций. Мосбиржа не проводит торги на рынке акций с 28 февраля. Торги в секции фондового рынка в среду, 9 марта, также не возобновились. Торги на валютном и денежном рынках проходят в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00, без дополнительных утренней и вечерней сессий.
Ранее, 28 февраля, Путин подписал указ, обязывающий экспортеров продавать 80% иностранной валюты, получаемой по внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Эта мера задним числом распространяется на выручку, зачисленную с 1 января 2022 г. ЦБ также ввел ограничение на перевод денежных средств физлицами за границу другим людям суммой не более $5000 в месяц.
С 9 марта по 9 сентября ЦБ также установил временный порядок операций с наличной валютой. В частности, он предусматривает запрет на снятие более $10 000 с валютных вкладов. Часть средств выше этого порога также можно будет снять, но выдавать ее будут в рублях по курсу на день выдачи. В течение этого срока банки также не будут продавать гражданам наличную валюту.