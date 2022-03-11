ЦБ приостановил процесс продажи банка «Открытие»
«Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже ПАО Банк «ФК Открытие». О возобновлении подготовки Банк России сообщит дополнительно», — говорится в заявлении.
Ранее, 24 февраля, «Открытие» наряду с другими российскими кредитными организациями попал под блокирующие санкции США: его внесли в SDN-лист. Также ограничительные меры в отношении банка ввел Европейский союз (ЕС). Наконец, «Открытие» отключили от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Меры приняты в связи с военной операцией, которую Россия проводит в Донбассе и на Украине с 24 февраля.
«Открытие» был первым российским банком, процедуру финансового оздоровления которого ЦБ проводил по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Механизм предусматривает прямые инвестиции регулятора в капитал проблемной кредитной организации с помощью ФКБС. ЦБ получил 99% акций «Открытия» в августе 2017 г. На докапитализацию группы регулятор потратил более 550 млрд руб. В сентябре того же года ЦБ забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 г. присоединили к «Открытию». На оздоровления Бинбанка ЦБ направил еще 59 млрд руб., а около 800 млрд руб. ушло на расшивку межбанковских операций Бинбанка и «Рост банка», который тот оздоравливал. Финансовое оздоровление объединенного «Открытия» завершилось в июле 2019 г. После этого регулятор задумался о его продаже.
В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», банк для автокредитования «РГС банк», «Открытие брокер», управляющая компания «Открытие», НПФ «Открытие», две лизинговые компании и одна факторинговая, а также оператор таможенных платежей «Таможенная карта». 3 августа прошлого года ЦБ представил два варианта продажи кредитной организации. Регулятор объявил о сборе предложений от потенциальных стратегических инвесторов на покупку как минимум 50% + 1 акции банка. Сбор заявок осуществлялся с 11 по 22 октября. При этом ЦБ допускал возможность продажи банка стратегическому инвестору без страхового и пенсионного бизнеса.
Также ЦБ предполагал, что пакет акций «Открытия» можно продать частями на организованных торгах. Предполагалось, что на первом этапе в ходе IPO можно продать 20–25% акций.