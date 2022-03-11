ЦБ приостановил процесс продажи банка «Открытие»

«Открытие» был первым российским банком, процедуру финансового оздоровления которого ЦБ проводил по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Механизм предусматривает прямые инвестиции регулятора в капитал проблемной кредитной организации с помощью ФКБС. ЦБ получил 99% акций «Открытия» в августе 2017 г. На докапитализацию группы регулятор потратил более 550 млрд руб. В сентябре того же года ЦБ забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 г. присоединили к «Открытию». На оздоровления Бинбанка ЦБ направил еще 59 млрд руб., а около 800 млрд руб. ушло на расшивку межбанковских операций Бинбанка и «Рост банка», который тот оздоравливал. Финансовое оздоровление объединенного «Открытия» завершилось в июле 2019 г. После этого регулятор задумался о его продаже.