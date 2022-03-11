США запретили ввозить в Россию долларовые банкноты
Президент США Джо Байден подписал указ, которым вводится запрет на поставки в Россию долларовых банкнот. Текст указа опубликован на сайте Белого дома.
«Запрещается следующее:[…]экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или резидентом США, где бы он ни находился, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — говорится в указе.
Также документом Байден запретил новые инвестиции в любой сектор экономики России, которые могут быть определены минфином США.
Ранее Байден объявил о введении запрета на импорт из России икры и других морепродуктов, водки и алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов.
Также вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Помимо санкций, касающихся торговых отношений, США вводят блокирующие персональные санкции в отношении «представителей российской элиты и членов их семей». США блокируют активы и счета, а также запрещают въезд в страну.
Ранее сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. О них может быть объявлено в ближайшие дни. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что принятие новых санкций будет напрямую связано с возможной эскалацией конфликта на Украине — если обстановка ухудшится, то «будут новые массивные санкции». По его словам, Евросоюз рассматривает «различные варианты» на будущее.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.