Газета
Финансы

США запретили ввозить в Россию долларовые банкноты

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал указ, которым вводится запрет на поставки в Россию долларовых банкнот. Текст указа опубликован на сайте Белого дома. 

«Запрещается следующее:[…]экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или резидентом США, где бы он ни находился, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — говорится в указе.

Также документом Байден запретил новые инвестиции в любой сектор экономики России, которые могут быть определены минфином США.

Ранее Байден объявил о введении запрета на импорт из России икры и других морепродуктов, водки и алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов. 

Также вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий. 

Помимо санкций, касающихся торговых отношений, США вводят блокирующие персональные санкции в отношении «представителей российской элиты и членов их семей». США блокируют активы и счета, а также запрещают въезд в страну. 

Ранее сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. О них может быть объявлено в ближайшие дни. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что принятие новых санкций будет напрямую связано с возможной эскалацией конфликта на Украине — если обстановка ухудшится, то «будут новые массивные санкции». По его словам, Евросоюз рассматривает «различные варианты» на будущее.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.

Ранее по теме: Финансовые власти придумали способ использования резервов под санкциями

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных