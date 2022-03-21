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Финансы

Глава ФРС допустил более агрессивное повышение базовой ставки

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, готова при необходимости повышать базовую ставку более быстрыми темпами, чем ожидается в настоящее время, заявил глава регулятора Джером Пауэлл на ежегодной конференции Национальной ассоциации экономики и бизнеса.

«Мы примем необходимые меры для возврата к стабильным ценам. В частности, если мы придем к выводу, что уместно действовать более агрессивно, подняв ставку более чем на 25 базисных пунктов, мы это сделаем», — сказал Пауэлл (цитата по Reuters).

«Рынок труда очень силен, а инфляция слишком высока», — считает Пауэлл. Он отметил «очевидную необходимость» действовать оперативно, чтобы вернуть курс денежно-кредитной политики к более нейтральному уровню, а затем ужесточить ее, если это потребуется для восстановления ценовой стабильности.

ФРС 16 марта повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до диапазона 0,25-0,5%. Это стало первым повышением ставки регулятором с декабря 2018 г. Одновременно федрезерв снизил прогноз по росту экономики в 2022 г. с декабрьских 4 до 2,8%. Прогноз по инфляции также ухудшился с 2,6 до 4,3% при целевом значении 2%. Согласно медианному прогнозу членов ФРС, к концу текущего года ставка поднимется еще шесть раз.

В ФРС отметили, что последствия российской военной операции на Украине несут в себе неопределенные последствия для экономики США, которые ввели антироссийские санкции в том числе в энергетическом секторе, и что в ближайшее время события вокруг украинского кризиса могут привести к разгону инфляции и снижению экономической активности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных