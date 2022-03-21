Глава ФРС допустил более агрессивное повышение базовой ставки

ФРС 16 марта повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до диапазона 0,25-0,5%. Это стало первым повышением ставки регулятором с декабря 2018 г. Одновременно федрезерв снизил прогноз по росту экономики в 2022 г. с декабрьских 4 до 2,8%. Прогноз по инфляции также ухудшился с 2,6 до 4,3% при целевом значении 2%. Согласно медианному прогнозу членов ФРС, к концу текущего года ставка поднимется еще шесть раз.