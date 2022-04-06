ФНС и МВД занялись выявлением валютных спекулянтов
Продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, говорится в письме. В ФНС подчеркнули, что это «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
В пресс-службе ведомства изданию сообщили, что налоговым органам поручено «обратить особое внимание» на выявление случаев незаконной купли-продажи валюты «с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел».
На проведение оперативных мероприятий полномочия налоговой не распространяются, пишет РБК, поэтому руководство службы поручило территориальным органам организовать взаимодействие с МВД. В силовом ведомстве подтвердили возможность совместных мер по выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства, следует из поручения.
ФНС 10 марта сообщила, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства. Решение было принято для «снижения административной нагрузки на организации и граждан». В новом письме говорится, что мораторий не распространяется на проверки по нарушениям валютного законодательства, связанным с куплей-продажей валюты в обход уполномоченных банков.
С 9 марта по 9 сентября в России запрещена покупка наличной валюты физлицами. Владельцы счетов, открытых до 9 марта, могут снять наличными в долларах не более $10 000. Получить деньги сверх этой суммы можно только в рублях.
Специальный режим был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию, и за несколько дней до аналогичного запрета на ввоз долларов со стороны США. Для бизнеса ограничение по предельной сумме составляет эквивалент $5000, но при этом средства можно снимать в разных валютах (евро, фунты, иены), а не только в долларах.
Из-за этих ограничений, а также резкого роста официальных курсов основных валют существенно выросло число случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, заявили в ФНС. В России предусмотрен штраф для граждан, ИП и юрлиц за незаконные валютные операции, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки (ч. 1 ст. 15.25 КоАП). Размер штрафа может составить от 75 до 100% от суммы операции. Минфин в марте предложил снизить штрафы до 20-40% от суммы операции, однако законопроект пока еще не рассматривался правительством.