ФНС и МВД занялись выявлением валютных спекулянтов

Специальный режим был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию, и за несколько дней до аналогичного запрета на ввоз долларов со стороны США. Для бизнеса ограничение по предельной сумме составляет эквивалент $5000, но при этом средства можно снимать в разных валютах (евро, фунты, иены), а не только в долларах.