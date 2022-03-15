В Совфеде опровергли планы ужесточить наказание за продажу валюты на черном рынке

Ковитиди признала, что развитие черного рынка в России в связи с новыми мерами ЦБ неизбежно и что с ниим нужно бороться. Сообщалось, что в первые две недели марта в соцсетях набрали активность каналы, группы и боты по обмену валюты. Кроме того, стали появляться группы по городам, участники которых обмениваются информацией о том, сколько валюты у них есть в наличии и по какой цене они готовы ее продать или купить.