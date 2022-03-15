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Финансы

В Совфеде опровергли планы ужесточить наказание за продажу валюты на черном рынке

Ведомости

В Совете Федерации не обсуждается вопрос об ужесточении наказания за операции с валютой на черном рынке, заявил вице-спикер верхней палаты, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев.

«Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии», — приводит слова Журавлева «РИА Новости».

Ранее во вторник сенатор Ольга Ковитиди рассказала агентству, что вопрос об ужесточении наказания для физлиц за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть рассмотрен уже в ближайшее время.

По словам Ковитиди, изменения могут быть внесены в ст. 171 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой. Решение об этом будет принято исходя из того, насколько «максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии», пояснила сенатор.

Ковитиди отметила, что вводить в Уголовный кодекс РФ новые статьи нецелесообразно. Она также напомнила, что в России предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за незаконные валютные операции, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки (по ч. 1 ст. 15.25 КоАП). Размер штрафа может составить от 75 до 100% от суммы операции.

ЦБ с 9 марта ужесточил правила выдачи наличной иностранной валюты населению. До 9 сентября в кассах банков с открытого депозита или счета можно снять только наличные доллары на сумму не более $10 000 (вклады в другой иностранной валюте будут выдавать в долларовом эквиваленте с учетом этого ограничения). Средства сверх этого порога можно получить только в рублях. Получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта, нельзя. Кроме того, запрещена продажа наличной валюты банками физлицам. Безналичные операции по конвертации валют не ограничены.

С 10 марта по 10 сентября ЦБ также ввел лимиты на снятие иностранной наличной валюты для компаний и индивидуальных предпринимателей. Юридические лица — нерезиденты и индивидуальные предприниматели — нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Зарегистрированные в России компании и ИП могут получить указанную валюту на руки в пределах $5000 и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

Ковитиди признала, что развитие черного рынка в России в связи с новыми мерами ЦБ неизбежно и что с ниим нужно бороться. Сообщалось, что в первые две недели марта в соцсетях набрали активность каналы, группы и боты по обмену валюты. Кроме того, стали появляться группы по городам, участники которых обмениваются информацией о том, сколько валюты у них есть в наличии и по какой цене они готовы ее продать или купить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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