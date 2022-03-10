ЦБ запретил выдавать валюту иностранным компаниям
Иностранные компании и индивидуальные предприниматели в период с 10 марта по 10 сентября не смогут получить в России наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены, сообщила пресс-служба Центрального банка. В целом на указанный срок в стране будет действовать временный порядок операций с наличной валютой.
«Юридические лица — нерезиденты и индивидуальные предприниматели — нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении ЦБ.
Для российских резидентов будут действовать другие правила. Они вправе получить указанную валюту на сумму до $5000 на оплату расходов на командировки за границу. Отмечается, что «в особых случаях» лимит может быть увеличен. Для этого банк должен обратиться к ЦБ. На остальные валюты мера не распространяется.
Днем ранее ЦБ ввел новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября. В соответствии с правилами клиент может снять до $10 000, а остальное получить в рублях по курсу, который будет в день выдачи средств. Вне зависимости от того, в какой валюте открыт счет, деньги предоставят в американских долларах.
Кроме того, ЦБ ввел комиссию на покупку валюты на бирже. Она составляет 12% от общей суммы как для физических, так и для юридических лиц.
Также президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий со 2 марта вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более $10 000. Вдобавок с 1 марта российским компаниям и гражданам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом, а также проводить валютные операции с электронными кошельками.
Меры реализуются в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС), США и рядом других стран в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, западные государства запретили совершать любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ. Ограничительные меры распространены и на российский госдолг. В США, ЕС и других странах пояснили, что таким образом стремятся отрезать Россию от возможности получать средства за рубежом. Часть международных резервов ЦБ из-за санкций также оказалась заморожена. ЕС запретил предоставлять России банкноты евро.