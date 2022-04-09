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Финансы

Минстрой допустил пересмотр условий льготной ипотеки

Ведомости

Параметры льготной ипотеки на новостройки могут быть пересмотрены на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 17%, которое вступит в силу 11 апреля. Новые условия кредитования будут обсуждаться после анализа рынка выдачи ипотеки, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«С учетом того, что сегодня ключевая ставка снизилась до 17%, мы сейчас мониторим рынок выдачи первичной ипотеки еженедельно и докладываем курирующему вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. В ближайшее время после анализа будет приниматься дальнейшее решение [о возможной корректировке программы], чтобы выполнить одно самое важное поручение президента РФ — не снизить объем выдачи ипотеки в 2022 г. относительно 2021 г., чтобы поддержать строительную отрасль», — сказал Стасишин (цитата по ТАСС).

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Замглавы Минстроя отметил, что с введением новых условий по программе льготной ипотеки на новостройки было принято решение в течение месяца оценивать действие программы и ее востребованность.

После начала спецоперации России на Украине и введения санкций курс рубля начал падать, а темпы инфляции ускорились. В результате 28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим выросли ставки по кредитам и депозитам.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12% с 1 апреля. Лимиты по кредиту выросли до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов.

Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Затем из-за роста инфляции и цен на недвижимость условия льготной программы скорректировали: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных