Минстрой допустил пересмотр условий льготной ипотеки

«С учетом того, что сегодня ключевая ставка снизилась до 17%, мы сейчас мониторим рынок выдачи первичной ипотеки еженедельно и докладываем курирующему вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. В ближайшее время после анализа будет приниматься дальнейшее решение [о возможной корректировке программы], чтобы выполнить одно самое важное поручение президента РФ — не снизить объем выдачи ипотеки в 2022 г. относительно 2021 г., чтобы поддержать строительную отрасль», — сказал Стасишин (цитата по ТАСС).