Минстрой допустил пересмотр условий льготной ипотеки
Параметры льготной ипотеки на новостройки могут быть пересмотрены на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 17%, которое вступит в силу 11 апреля. Новые условия кредитования будут обсуждаться после анализа рынка выдачи ипотеки, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
«С учетом того, что сегодня ключевая ставка снизилась до 17%, мы сейчас мониторим рынок выдачи первичной ипотеки еженедельно и докладываем курирующему вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. В ближайшее время после анализа будет приниматься дальнейшее решение [о возможной корректировке программы], чтобы выполнить одно самое важное поручение президента РФ — не снизить объем выдачи ипотеки в 2022 г. относительно 2021 г., чтобы поддержать строительную отрасль», — сказал Стасишин (цитата по ТАСС).
Замглавы Минстроя отметил, что с введением новых условий по программе льготной ипотеки на новостройки было принято решение в течение месяца оценивать действие программы и ее востребованность.
После начала спецоперации России на Украине и введения санкций курс рубля начал падать, а темпы инфляции ускорились. В результате 28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим выросли ставки по кредитам и депозитам.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12% с 1 апреля. Лимиты по кредиту выросли до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов.
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Затем из-за роста инфляции и цен на недвижимость условия льготной программы скорректировали: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.