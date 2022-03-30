Мишустин подписал постановление о повышении ставки по льготной ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Об этом он сообщил на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
«Одной из тем совещания с президентом [РФ] стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
28 марта президент России Владимир Путин поручил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. для остальных регионов. Также президент поручил сохранить условия по льготным программам ипотеки для семей с детьми, дальневосточной и сельской ипотеке.
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.
Затем из-за роста инфляции и цен на недвижимость условия льготной программы скорректировали: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.
После начала спецоперации России на Украине и введения санкций курс рубля начал падать, а темпы инфляции ускорились. В результате 28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим выросли ставки по кредитам и депозитам.