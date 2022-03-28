Путин поручил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%

Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.