Путин поручил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%
Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке для жилья в новостройке до 12% годовых, говорится на сайте Кремля. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. для остальных регионов.
Также президент поручил сохранить условия по льготным программам ипотеки для семей с детьми, дальневосточной и сельской ипотеке. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить доклад по поручению 31 марта.
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.
Затем из-за роста инфляции и цен на недвижимость условия льготной программы скорректировали: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.
После начала спецоперации России на Украине и введения санкций курс рубля начал падать, а темпы инфляции ускорились. В результате 28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим выросли ставки по кредитам и депозитам.