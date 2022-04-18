ЦБ: заморозка резервов не дает контролировать ситуацию с валютой на внутреннем рынке
Заморозка около половины золотовалютных резервов Центробанка в результате санкций со стороны западных стран не дает регулятору контролировать ситуацию с валютой на внутреннем рынке. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
«После санкций, наложенных на ЦБ западными странами, у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — сказала глава Центробанка.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка— порядка $300 млрд. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.
Кроме того, в качестве инструмента по контролю на валютном рынке Минфин анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента России. От компаний потребовали реализовывать валюту, зачисленную на их счета в уполномоченных на экспортные операции банках на основании внешнеторговых контрактов с нерезидентами. Причем норма из указа распространялась в том числе на выручку, полученную с начала года.
В результате экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на внутреннем рынке, писали «Ведомости». Экспортеры не находили спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше.
13 апреля представитель регулятора сообщил «Ведомостям», что Банк России по возможности смягчает меры валютного контроля и с вниманием относится к предложениям участников рынка о том, от каких мер уже можно постепенно отказываться. В ЦБ, в частности, рассматривают и смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами: изучаются варианты «более гибкого подхода», уточнил собеседник. Например, продление сроков обязательной продажи выручки (сейчас экспортеры должны реализовать ее в течение трех рабочих дней после зачисления на счет), изменение минимального порога реализации, в частности, расчет норматива исходя из расходов на импорт и других параметров, сообщил представитель регулятора.