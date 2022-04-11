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Экспортеры не могут продать валютную выручку из-за падения спроса на доллары и евро

Но некоторые компании просто не готовы к выполнению норматива при сильном рубле
Дмитрий Гринкевич Василий Милькин
Рубль после первых недель заметного ослабления начал уверенно укрепляться / Максим Стулов / Ведомости

Экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке. О такой проблеме известно близкому к правительству источнику, информацию подтвердили три собеседника в крупных промышленных группах, занимающихся поставками за рубеж, а также источник, близкий к ЦБ.

По их словам, экспортеры не находят спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты. По словам собеседника в компании, на прошлой неделе со спросом на валюту было особенно тяжело, на Мосбирже в отдельные дни удавалось реализовать в лучшем случае половину из необходимых 80%. После того как ЦБ смягчил ограничения в пятницу вечером, ситуация может несколько стабилизироваться. Он уточнил, что контролирующим органам, в первую очередь Банку России, известно о сложностях с продажей выручки, но экспортеров «пока не наказывают», поскольку в данном случае речь не идет о недобросовестности компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных