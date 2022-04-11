Экспортеры не могут продать валютную выручку из-за падения спроса на доллары и евро

По их словам, экспортеры не находят спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты. По словам собеседника в компании, на прошлой неделе со спросом на валюту было особенно тяжело, на Мосбирже в отдельные дни удавалось реализовать в лучшем случае половину из необходимых 80%. После того как ЦБ смягчил ограничения в пятницу вечером, ситуация может несколько стабилизироваться. Он уточнил, что контролирующим органам, в первую очередь Банку России, известно о сложностях с продажей выручки, но экспортеров «пока не наказывают», поскольку в данном случае речь не идет о недобросовестности компаний.