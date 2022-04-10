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ЦБ смягчил валютные ограничения: что будет с рублем

Курс отечественной валюты будет слабеть до более обоснованного уровня
Инга Сангалова
Спрос на валюту должен возрасти, но о возвращении к ее паническим закупкам речи не идет / Максим Шереметов / REUTERS

На фоне сильного укрепления рубля Банк России начал постепенно ослаблять валютный контроль. Рубль достиг своих исторических максимумов 9 марта на уровне 120 руб./$ и 127 руб./евро по итогам торгов. Затем национальная валюта начала планомерно дорожать: с 10 марта доллар ослаб к рублю на 36,6%, евро – на 34,9%. По итогам торгов 8 апреля доллар стоил 76 руб., евро – 82,7 руб.

С 11 апреля больше не действует комиссия в 12% на покупку валюты через брокеров. Также банки могут теперь не ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юридических лиц – импортеров. Для импортеров, приобретающих валюту для оплаты контрактов, ЦБ рекомендовал банкам устанавливать спред курсов не больше 2 руб. от биржевого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных