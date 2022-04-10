ЦБ смягчил валютные ограничения: что будет с рублем

С 11 апреля больше не действует комиссия в 12% на покупку валюты через брокеров. Также банки могут теперь не ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юридических лиц – импортеров. Для импортеров, приобретающих валюту для оплаты контрактов, ЦБ рекомендовал банкам устанавливать спред курсов не больше 2 руб. от биржевого.