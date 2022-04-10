ЦБ смягчил валютные ограничения: что будет с рублем

ЦБ смягчил валютные ограничения: что будет с рублемКурс отечественной валюты будет слабеть до более обоснованного уровня
На фоне сильного укрепления рубля Банк России начал постепенно ослаблять валютный контроль. Рубль достиг своих исторических максимумов 9 марта на уровне 120 руб./$ и 127 руб./евро по итогам торгов. Затем национальная валюта начала планомерно дорожать: с 10 марта доллар ослаб к рублю на 36,6%, евро – на 34,9%. По итогам торгов 8 апреля доллар стоил 76 руб., евро – 82,7 руб.
С 11 апреля больше не действует комиссия в 12% на покупку валюты через брокеров. Также банки могут теперь не ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юридических лиц – импортеров. Для импортеров, приобретающих валюту для оплаты контрактов, ЦБ рекомендовал банкам устанавливать спред курсов не больше 2 руб. от биржевого.
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