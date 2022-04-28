Доля просроченных первых платежей по кредитам россиян выросла на 30%

По данным «Эквифакса», россияне допустили первую просрочку по 640 600 кредитным картам — на 14,8% больше по сравнению с январем. В марте число кредитов с просрочкой больше месяца выросло на 22,1% до 247 900 штук. Также в феврале была допущена первая просрочка по 39 200 автокредитам — рост на 34,3%, а в марте в следующую категорию проблемных займов перешло 9200 кредитов — рост на 24,9%. В феврале россияне также просрочили платежи по 57 700 ипотечным кредитам — на 32% больше чем в январе. Однако в марте проблемными оставались 6900 кредитов на 527,2 млн руб.