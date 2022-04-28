Доля просроченных первых платежей по кредитам россиян выросла на 30%
Количество кредитов, по которым заемщики первый раз просрочили платеж, в феврале выросло в среднем на 30% по сравнению с январем. В марте же на 22% выросла просрочка в 30-59 дней, сообщил РБК со ссылкой на данные «Эквифакса». Гендиректор БКИ Олег Лагуткин пояснил, что проблемные кредиты, которые появились в начале кризиса, начали вызревать.
По его словам, возникновение ранней просрочки не говорит о чем-то крайне негативном в кредитовании — значительная доля такой просрочки погашается. Однако более важен факт перетока ранней просрочки в более длительную, отметил Лагуткин. По данным «Эквифакса», объем новой просрочки сейчас не превышает 1,4% в зависимости от сегмента для просрочки до месяца, 1,2% — для просрочки до двух месяцев.
Издание рассказало, что в феврале был просрочен первый платеж по около 494 000 кредитов — на 32,8% больше, чем в январе. Количество долгов, которые попали в категорию проблемных, в абсолютном выражении стало максимальным за два года. В марте количество займов в просрочкой 30-59 дней выросло на 17,2% до почти 135 000. Объем плохих кредитов на этой стадии просрочки составлял 2,7 млрд руб. от портфеля в 7 трлн руб.
По данным «Эквифакса», россияне допустили первую просрочку по 640 600 кредитным картам — на 14,8% больше по сравнению с январем. В марте число кредитов с просрочкой больше месяца выросло на 22,1% до 247 900 штук. Также в феврале была допущена первая просрочка по 39 200 автокредитам — рост на 34,3%, а в марте в следующую категорию проблемных займов перешло 9200 кредитов — рост на 24,9%. В феврале россияне также просрочили платежи по 57 700 ипотечным кредитам — на 32% больше чем в январе. Однако в марте проблемными оставались 6900 кредитов на 527,2 млн руб.