Долги россиян становятся критическими

Задолженность населения по банковским кредитам продолжает повышаться высокими темпами – +14% за прошлый год. Размер просрочки растет еще быстрее – +22%. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) опубликовала доклад о динамике качества долга российских заемщиков. Цифры, мягко говоря, не позитивны: средний размер просроченного долга на одного заемщика (речь о физических лицах) к 1 апреля 2021 г. вырос почти до 138 000 руб., что на треть больше, чем в начале прошлого года. По оценкам НАПКА, если годом ранее на закрытие полностью просроченного кредита при среднедушевом российском доходе заемщику понадобился бы год, то сейчас – более 15 месяцев. При этом выросли и масштабы среднего кредита: по расчетам Объединенного кредитного бюро, в сегменте потребительского кредитования за год он увеличился на 7,7% до 337 000 руб. и продолжает расти.