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Долги россиян становятся критическими

Кредитную активность банков это не снижает
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Задолженность населения по банковским кредитам продолжает повышаться высокими темпами – +14% за прошлый год. Размер просрочки растет еще быстрее – +22%. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) опубликовала доклад о динамике качества долга российских заемщиков. Цифры, мягко говоря, не позитивны: средний размер просроченного долга на одного заемщика (речь о физических лицах) к 1 апреля 2021 г. вырос почти до 138 000 руб., что на треть больше, чем в начале прошлого года. По оценкам НАПКА, если годом ранее на закрытие полностью просроченного кредита при среднедушевом российском доходе заемщику понадобился бы год, то сейчас – более 15 месяцев. При этом выросли и масштабы среднего кредита: по расчетам Объединенного кредитного бюро, в сегменте потребительского кредитования за год он увеличился на 7,7% до 337 000 руб. и продолжает расти.

Банк России обращает внимание и на рост уровня долговой нагрузки (т. е. доли ежемесячных платежей по кредитам в ежемесячных доходах) населения: с I квартала 2020 г. к началу текущего года она выросла с 10,9 до 11,7%, и это исторический максимум. Но никаких признаков перелома тенденции в этом году нет. На фоне достаточно бодрого продолжения «кредитного бума» при высоком уровне одобрений во всех сегментах – от потребительских кредитов до ипотеки – все это внушает беспокойство за будущее розничного кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных