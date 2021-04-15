Долги россиян становятся критическими

Долги россиян становятся критическимиКредитную активность банков это не снижает
Задолженность населения по банковским кредитам продолжает повышаться высокими темпами – +14% за прошлый год. Размер просрочки растет еще быстрее – +22%. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) опубликовала доклад о динамике качества долга российских заемщиков. Цифры, мягко говоря, не позитивны: средний размер просроченного долга на одного заемщика (речь о физических лицах) к 1 апреля 2021 г. вырос почти до 138 000 руб., что на треть больше, чем в начале прошлого года. По оценкам НАПКА, если годом ранее на закрытие полностью просроченного кредита при среднедушевом российском доходе заемщику понадобился бы год, то сейчас – более 15 месяцев. При этом выросли и масштабы среднего кредита: по расчетам Объединенного кредитного бюро, в сегменте потребительского кредитования за год он увеличился на 7,7% до 337 000 руб. и продолжает расти.
Банк России обращает внимание и на рост уровня долговой нагрузки (т. е. доли ежемесячных платежей по кредитам в ежемесячных доходах) населения: с I квартала 2020 г. к началу текущего года она выросла с 10,9 до 11,7%, и это исторический максимум. Но никаких признаков перелома тенденции в этом году нет. На фоне достаточно бодрого продолжения «кредитного бума» при высоком уровне одобрений во всех сегментах – от потребительских кредитов до ипотеки – все это внушает беспокойство за будущее розничного кредитования.